في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء
تعرف على أسعارالدولار بالبنوكالثلاثاء، 31 يناير 2017 04:15 م
شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا في عمليات البيع والشراء في البنوك الأربعة الكبرى (الاهلي ومصر والبنك التجارى الدولي والبنك العربي الافريقي)،و شهد الدولار ارتفاعا في بنك القاهرة في عمليات البيع، وذلك مقارنه باسعار التعاملات الصباحية .
وطبقا لآخر تحديث، بلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر 70ر18 جنيه للشراء، والبيع 18.75 جنيه، وهي نفس أسعار التعاملات الصباحية .
وفي بنك القاهرة، شهد الدولار استقرارا في الشراء، حيث بلغ 70ر18 جنيه، والبيع 85ر18 جنيه بارتفاع قدره 10 قروش عن أسعار التعاملات الصباحية .
وفى البنك العربي الإفريقي ، بلغ سعر الدولار للشراء 18.78 جنيه والبيع 18.86 جنيه، أما في البنك التجاري الدولي ، بلغ سعر الدولار للشراء 18.7 جنيه والبيع 18.8 جنيه.
-
"أتوبيس دوت كوم" بمعرض الكتاب لتوعية الأطفال بجرائم الإنترنت
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ...Mon, 30 Jan 2017 17:05:46 GMT
-
ضاحي خلفان: «سلم على عراقي بالطريق.. ونام عند أردني»
شن قائد شرطة دبي السابق الفريق ضاحي خلفان، هجوماً عنيفاً على دولة العراق، معتبراً إياها بحجر العثرة لوحدة الصف العربي. وقال خلفان في تغريدة عبر صفحته بموقع ...Tue, 31 Jan 2017 11:22:25 GMT
-
افتتاح مقهى للكلاب الصغيرة بفرنسا - محيط
أصبح للكلب الصغير المدلل في فرنسا، مقهى ينتظر فيه صاحبه حتى ينتهى من مهامه، وذلك بعد افتتاح مقهى مؤخر في مدينة ليل الفرنسية المخصصة للكلاب…Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
تعرف على أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء بسوق العبور للجملة
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ... ...Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
مصرع سيدة أسفل عجلات قطار بمحطة سكك حديد الأقصر
لقيت سيدة فى العقد الخامس من العمر مصرعها أسفل عجلات قطار بمحطة سكك حديد الأقصر، وذلك لدى محاولتها اللحاق بالقطار، عقب نزولها لشراء مياه وعصائر لأبنائها عقب قضاؤهم ...Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
23 فبراير.. استئناف «رحلات الطيران» بين مصر وروسيا
نقلت وكالة سبوتنيك الروسية، عن مسؤولين روس، أن رحلات الطيران بين مصر وروسيا قد يتم استئنافها فبراير المقبل. وقال المسؤولون الروس إن رحلات الطيران من روسيا إلى 3 مدن ...Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
ارتباك بحركة «سكك حديد» سوهاج
تسببت أعطال متتالية بقطارات السكة الحديد فى حالة من الإرتكاب فى حركة السير بمحافظة سوهاج وعدد من المحطات الأخرى ، وتأخر بعض القطارات عن الوصول فى الموعد المحدد، ...Tue, 31 Jan 2017 06:16:59 GMT
-
كيف تتدرب على أن تكون سعيدا في حياتك ؟
أكد عالم النفس الفرنسي أيف الكسندر تالمان، في جامعة باريس، خلال أحدث دراساته، أن الإنسان هو الذي يبحث عن السعادة، ويقول “نحن لا نجد السعادة في أي مكان أو وقت ولكن ...Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
"الهلال" تحتفي بالشعر العراقي في عدد فبراير
صدر العدد الجديد (فبراير 2017) من مجلة “الهلال” بغلاف يحمل لوحة للرسام العراقي نوري الراوي، كمدخل إلى ملف عن المشهد الشعري في العراق، البلد الشاعر، الشاهد على ...Tue, 31 Jan 2017 01:28:54 GMT