في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء تعرف على أسعارالدولار بالبنوك

شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا في عمليات البيع والشراء في البنوك الأربعة الكبرى (الاهلي ومصر والبنك التجارى الدولي والبنك العربي الافريقي)،و شهد الدولار ارتفاعا في بنك القاهرة في عمليات البيع، وذلك مقارنه باسعار التعاملات الصباحية .

وطبقا لآخر تحديث، بلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر 70ر18 جنيه للشراء، والبيع 18.75 جنيه، وهي نفس أسعار التعاملات الصباحية .

وفي بنك القاهرة، شهد الدولار استقرارا في الشراء، حيث بلغ 70ر18 جنيه، والبيع 85ر18 جنيه بارتفاع قدره 10 قروش عن أسعار التعاملات الصباحية .

وفى البنك العربي الإفريقي ، بلغ سعر الدولار للشراء 18.78 جنيه والبيع 18.86 جنيه، أما في البنك التجاري الدولي ، بلغ سعر الدولار للشراء 18.7 جنيه والبيع 18.8 جنيه.