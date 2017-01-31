 Moheet on google
الثلاثاء 31 يناير 2017 03:48 مساءً
روابط سريعة
تعرف على أسعارالدولار بالبنوك
بنك مصر
بنك مصر

في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعارالدولار بالبنوك

الثلاثاء، 31 يناير 2017 04:15 م
كتب-ربيع شعبان

شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا في عمليات البيع والشراء في البنوك الأربعة الكبرى (الاهلي ومصر والبنك التجارى الدولي والبنك العربي الافريقي)،و شهد الدولار ارتفاعا في بنك القاهرة في عمليات البيع، وذلك مقارنه باسعار التعاملات الصباحية .

وطبقا لآخر تحديث، بلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر 70ر18 جنيه للشراء، والبيع 18.75 جنيه، وهي نفس أسعار التعاملات الصباحية .

وفي بنك القاهرة، شهد الدولار استقرارا في الشراء، حيث بلغ 70ر18 جنيه، والبيع 85ر18 جنيه بارتفاع قدره 10 قروش عن أسعار التعاملات الصباحية .

وفى البنك العربي الإفريقي ، بلغ سعر الدولار للشراء 18.78 جنيه والبيع 18.86 جنيه، أما في البنك التجاري الدولي ، بلغ سعر الدولار للشراء 18.7 جنيه والبيع 18.8 جنيه.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3