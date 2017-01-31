أعلن محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان أن المحافظة تشهد العديد من المشروعات التي ستغير تصنيف المحافظة صناعيا واقتصاديا وتجاريا، مشيرا إلى أن عام 2018 سوف يلمس المواطن التغيير الكبير الذي طرأ علي محافظة بورسعيد بعد انتهاء جميع الأعمال التي تتم بالمنطقة.

جاء ذلك في بيان أعلنه علي الموقع الرسمي للمحافظة، مؤكدا أنه علي استعداد كامل لتقديم كافه التيسيرات للمستثمرين الجادين.

وأضاف أن “كل يوم هناك الجديد والعامل المصري يقدم أقوي معاني الإخلاص في العمل وحبه لوطنه وإذا استعرضنا ما يتم انجازه في الفترة الحالية من مشروعات في جنوب وغرب وشرق بورسعيد سنشعر جميعا بالجهود الكبير المبذول من أجل الارتقاء بمحافظة بورسعيد التي بدأت في جذب كيانات اقتصادية تجارية عملاقة للاستثمار في المناطق الصناعية بشرق وجنوب المحافظة”.

وأشار إلى أن المحافظة تمتع بميزة كبيرة هو وجود 2 ميناء شرق وغرب بورسعيد والتي يجري أعمال تطويره لتصبح المحافظة تمتلك 2 من الموانئ المحورية بحوض البحر المتوسط وفي غرب بورسعيد تم اكتشاف أكبر حقل غاز طبيعي علي مستوي العالم وهو حقل ظهر، والذي سيضخ انتاجه بالسوق المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي حيث تم الانتهاء من حفر 7 آبار من إجمالي 20 بئرا وهو سيحول منطقة غرب بورسعيد إلي واحدة من المناطق الواعدة وسيكون له تأثير علي العديد من النواحي الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة.