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رجل يساوم زوجته أثناء الجماع.. وداعية: "هي فتاة ليل"؟!
جنس نشوة زواج

رجل يساوم زوجته أثناء الجماع.. وداعية: "هي فتاة ليل"؟!

الثلاثاء، 31 يناير 2017 04:28 م
كتب - متابعات

رد الشيخ إسلام رضوان، الداعية الإسلامي، على فكرة مساومة الرجل لزوجته أثناء العلاقة الزوجية، متعجبا بقوله “يابية حضرتك مش جايب واحدة من شارع أو فتاة ليل انت بتتكلم مع زوجتك”.
وتعجب في برنامج “فتاوي” المذاع على شاشة “الحياة” اليوم الثلاثاء، ماذا سيفعل الرجل الذي يساوم زوجته عندما يكبر في السن؟

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