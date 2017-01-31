قرر محافظ المنيا عصام البديوى اليوم الثلاثاء إيقاف مسؤول شئون البيئة بالوحدة المحلية لقرية “ابيوها” بمركز ومدينة “أبوقرقاص” عن العمل وتحويله للتحقيق بمعرفة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، جراء تعديه على أحد المواطنين من قرية “منسافيس” أثناء استفساره عن شكوى تقدمت ضده.

وأكد المحافظ - في تصريح اليوم - أن ذلك يأتي في إطار تطبيق مبدأ “الثواب والعقاب”، مشيرا إلى أنه تم تعميم كتاب دوري على كافة مراكز ومدن المحافظة والإدارات التابعة لها بحسن معاملة المواطنين وأداء الخدمة بشكل متميز يليق بهم.