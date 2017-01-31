أعرب عباس شومان وكيل الأزهر عن سعادته بمشاركة الأزهر فى معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الحالية وذلك حتى تعرف الجماهير جهود وأنشطة الأزهر وهيئته وإدارته وما تقوم به من أعمال إضافة إلى أن مشاركة الأزهر فى المعرض واحدة من المشروعات الأزهرية للدفاع عن الشريعة الإسلامية ضد هجمات كثيرة أصبحت تعانى منها من الداخل أكثر مما يأتيها من الخارج.

جاء ذلك أثناء انعقاد ندوة “من يصنع التطرف”، التى عقدت بقاعة كاتب وكتاب اليوم الثلاثاء فى معرض القاهرة الدولى للكتاب.

وأوضح شومان أن التطرف مصطلح مرتبط بالغلو وكليهما مرتبط بالإرهاب، وأضاف أن التطرف ليس خاصا بالدين، فالتطرف يمكن أن يكون في أمور أخرى فى العلاقات الاجتماعية.

وأكد أنه يحتاج إلى مجهود كبير للتخلص منه عكس الإرهاب، فأسباب الإرهاب من الممكن أن تكون راجعة الى أمور سياسية أو اجتماعية فهو آفات فكرية لا ترتبط بالفقر بالضرورة لكنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالجهل.

وأشار شومان، خلال الندوة، إلى أن صانع التطرف جاهل، حيث إنه لا يتعامل مع النصوص الدينية إلا من خارجها ولا يتمعن فى باطنها، مضيفا أن المتطرفين يرددون أشياء غريبة.

وتابع أن التطرف فى كل شىء، فأتباع الديانات المسيحية والإسلامية واليهودية بعضهم متطرفون.

وأكد أن من يحاول أن يفرض رأيه عليك هو إنسان متطرف، وإذا حاول تهديدك بطاعة أموره بالسلاح فهو إرهابى، مضيفا أن التطرف ليس من الإسلام فهو مرض فكرى.

وأعرب شومان عن استيائه من محاربة الأزهر من قبل وسائل الإعلام المختلفة. وأوضح عباس شومان، فى ندوة “من يصنع التطرف”، التى تقام فى قاعة كاتب وكتاب، فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ48، موضحا أن الأزهر فقط مهمته خدمة الجميع.

وأشار إلى أن الأزهر سيسعى لإنشاء قناة تحت عنوان الأزهر لكي تقدم أخبار الأزهر الشريف بالشكل المناسب.