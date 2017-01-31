وكيل الأزهر يعرب عن سعادته لمشاركة الأزهر بمعرض الكتابالثلاثاء، 31 يناير 2017 04:08 م
أعرب عباس شومان وكيل الأزهر عن سعادته بمشاركة الأزهر فى معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الحالية وذلك حتى تعرف الجماهير جهود وأنشطة الأزهر وهيئته وإدارته وما تقوم به من أعمال إضافة إلى أن مشاركة الأزهر فى المعرض واحدة من المشروعات الأزهرية للدفاع عن الشريعة الإسلامية ضد هجمات كثيرة أصبحت تعانى منها من الداخل أكثر مما يأتيها من الخارج.
جاء ذلك أثناء انعقاد ندوة “من يصنع التطرف”، التى عقدت بقاعة كاتب وكتاب اليوم الثلاثاء فى معرض القاهرة الدولى للكتاب.
وأوضح شومان أن التطرف مصطلح مرتبط بالغلو وكليهما مرتبط بالإرهاب، وأضاف أن التطرف ليس خاصا بالدين، فالتطرف يمكن أن يكون في أمور أخرى فى العلاقات الاجتماعية.
وأكد أنه يحتاج إلى مجهود كبير للتخلص منه عكس الإرهاب، فأسباب الإرهاب من الممكن أن تكون راجعة الى أمور سياسية أو اجتماعية فهو آفات فكرية لا ترتبط بالفقر بالضرورة لكنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالجهل.
وأشار شومان، خلال الندوة، إلى أن صانع التطرف جاهل، حيث إنه لا يتعامل مع النصوص الدينية إلا من خارجها ولا يتمعن فى باطنها، مضيفا أن المتطرفين يرددون أشياء غريبة.
وتابع أن التطرف فى كل شىء، فأتباع الديانات المسيحية والإسلامية واليهودية بعضهم متطرفون.
وأكد أن من يحاول أن يفرض رأيه عليك هو إنسان متطرف، وإذا حاول تهديدك بطاعة أموره بالسلاح فهو إرهابى، مضيفا أن التطرف ليس من الإسلام فهو مرض فكرى.
وأعرب شومان عن استيائه من محاربة الأزهر من قبل وسائل الإعلام المختلفة. وأوضح عباس شومان، فى ندوة “من يصنع التطرف”، التى تقام فى قاعة كاتب وكتاب، فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ48، موضحا أن الأزهر فقط مهمته خدمة الجميع.
وأشار إلى أن الأزهر سيسعى لإنشاء قناة تحت عنوان الأزهر لكي تقدم أخبار الأزهر الشريف بالشكل المناسب.
-
"أتوبيس دوت كوم" بمعرض الكتاب لتوعية الأطفال بجرائم الإنترنت
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ...Mon, 30 Jan 2017 17:05:46 GMT
-
ضاحي خلفان: «سلم على عراقي بالطريق.. ونام عند أردني»
شن قائد شرطة دبي السابق الفريق ضاحي خلفان، هجوماً عنيفاً على دولة العراق، معتبراً إياها بحجر العثرة لوحدة الصف العربي. وقال خلفان في تغريدة عبر صفحته بموقع ...Tue, 31 Jan 2017 11:22:25 GMT
-
افتتاح مقهى للكلاب الصغيرة بفرنسا - محيط
أصبح للكلب الصغير المدلل في فرنسا، مقهى ينتظر فيه صاحبه حتى ينتهى من مهامه، وذلك بعد افتتاح مقهى مؤخر في مدينة ليل الفرنسية المخصصة للكلاب…Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
تعرف على أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء بسوق العبور للجملة
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ... ...Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
مصرع سيدة أسفل عجلات قطار بمحطة سكك حديد الأقصر
لقيت سيدة فى العقد الخامس من العمر مصرعها أسفل عجلات قطار بمحطة سكك حديد الأقصر، وذلك لدى محاولتها اللحاق بالقطار، عقب نزولها لشراء مياه وعصائر لأبنائها عقب قضاؤهم ...Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
23 فبراير.. استئناف «رحلات الطيران» بين مصر وروسيا
نقلت وكالة سبوتنيك الروسية، عن مسؤولين روس، أن رحلات الطيران بين مصر وروسيا قد يتم استئنافها فبراير المقبل. وقال المسؤولون الروس إن رحلات الطيران من روسيا إلى 3 مدن ...Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
ارتباك بحركة «سكك حديد» سوهاج
تسببت أعطال متتالية بقطارات السكة الحديد فى حالة من الإرتكاب فى حركة السير بمحافظة سوهاج وعدد من المحطات الأخرى ، وتأخر بعض القطارات عن الوصول فى الموعد المحدد، ...Tue, 31 Jan 2017 06:16:59 GMT
-
كيف تتدرب على أن تكون سعيدا في حياتك ؟
أكد عالم النفس الفرنسي أيف الكسندر تالمان، في جامعة باريس، خلال أحدث دراساته، أن الإنسان هو الذي يبحث عن السعادة، ويقول “نحن لا نجد السعادة في أي مكان أو وقت ولكن ...Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
"الهلال" تحتفي بالشعر العراقي في عدد فبراير
صدر العدد الجديد (فبراير 2017) من مجلة “الهلال” بغلاف يحمل لوحة للرسام العراقي نوري الراوي، كمدخل إلى ملف عن المشهد الشعري في العراق، البلد الشاعر، الشاهد على ...Tue, 31 Jan 2017 01:28:54 GMT