أعلن محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة عن افتتاح وتشغيل صيدلية الدواء المجانية (التابعة لصندوق دعم الدواء) بديوان عام المحافظة لصرف الأدوية الغير متوافرة بالمستشفيات مجانا للمرضى.. غير القادرين من أبناء المحافظة.د

وأشاد المحافظ - في بيان - بدور شركة “فاركو” ودعمها للصيدلية بأصناف متنوعة من الأدوية من إنتاج الشركة، وكذلك دعمها من قبل لعلاج مرضى فيروس “سي”.

من جانبها، صرحت الدكتورة رشا الشرقاوي منسق صندوق دعم الدواء بالمحافظة بأن الصيدلية يتوافر لديها الآن أصناف أدوية (ريكادردوبريل 5 ر 2 مجم – ريكادردوبريل 5 مجم - ريكادردوبريل 10 مجم - دوسبتالين اقراص – اكسترا كلير - دروزالامول نقط - الستوب كبسول – هيبوتن أقراص – نيرفالتا اقراص – فاركونسيل 1 جم فيال – سيربروسيتام 800 مجم – بيرو كسفار امبول – فاركونسيل 250 مجم شراب – فاركونسيل 125 مجم شراب – فيرو ميرز مرهم – فيتامين أ 000 ر 50 وحدة– الجازون كريم - جينزول كريم – سبازمو ديجستين أقراص – رانى فوار – فوار فروت – هيباميرز أمبول).

وأضافت أنه يتم الصرف للمريض الذي يتقدم بروشتة الطبية من المستشفى وبطاقة الرقم القومي وبشرط عدم خضوعه للتأمين الصحي، مشيرة إلى أن الصيدلية ستعلن اسبوعيا عن أصناف الأدوية الموجودة لديها.

وناشد المحافظ، شركات الأدوية ورجال الأعمال والقادرين وأهل الخير من أبناء المحافظة للمساهمة في دعم الصيدلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى غير القادرين.