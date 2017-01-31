ضبط مليون و223 ألف لتر بنزين وسولار قبل بيعها بالسوق السوداءالثلاثاء، 31 يناير 2017 04:05 م
واصل ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، شن حملاتهم التفتيشية الموسعة؛ لتحقيق الرقابة على الأسواق، وضبط المتلاعبين بأسعار السلع التموينية والبترولية المدعمة ومكافحة كافة صور الغش التجاري.
وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار على مدى 24 ساعة - عن ضبط 3 قضايا مواد بترولية، ضبط خلالها مليون و223 ألفا و685 لتر بنزين وسولار، و36 قضية اسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 640 إسطوانة، و7 قضايا دقيق مدعم وأقماح، بمضبوطات بلغت 9 أطنان و292 كجم، و76 قضية مخالفات مخابز و48 قضية في مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة.
كما أسفرت الحملات عن ضبط 95 قضية في مجال الغش التجاري، و587 قضية في مجال المحلات العامة، والشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر الرسمي، والباعة الجائلين، و34 قضية في مجال اللحوم والطيور والأسماك، بمضبوطات بلغت 5ر5 طن، و69 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المعلن، و3 قضايا في مجال السلع مجهولة المصدر و8 قضايا في مجال الأعلاف والأسمدة، بمضبوطات بلغت 6ر20 طن أعلاف حيوانية.
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