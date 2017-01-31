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داعية إسلامي لمتصلة: "عايزة مع جوزك ليه"؟!
اسلام رضوان

داعية إسلامي لمتصلة: "عايزة مع جوزك ليه"؟!

الثلاثاء، 31 يناير 2017 04:01 م
كتب - عبد الرحمن دياب

شكت متصلة، من أن زوجها لا يصلي ولا يصوم ويتناول مخدرات، وقام ببيع ذهبها وصرفه على المخدرات، موضحة أنه “معتمد على ميراث أبوه، وكتير بنام من غير عشا”.
وعلق عليها الشيخ إسلام رضوان، الداعية الإسلامي، ببرنامجه “فتاوي” والمذاع عبر فضائية “الحياة” اليوم الثلاثاء: “فيه رجالة مش رجالة، اللي عايش عشان يشرب مخدرات ويبيع مراته، دا عايش بلطجة، والست اللي متحمله واحد زي دا عايشه معاه ليه”.

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