شكت متصلة، من أن زوجها لا يصلي ولا يصوم ويتناول مخدرات، وقام ببيع ذهبها وصرفه على المخدرات، موضحة أنه “معتمد على ميراث أبوه، وكتير بنام من غير عشا”.

وعلق عليها الشيخ إسلام رضوان، الداعية الإسلامي، ببرنامجه “فتاوي” والمذاع عبر فضائية “الحياة” اليوم الثلاثاء: “فيه رجالة مش رجالة، اللي عايش عشان يشرب مخدرات ويبيع مراته، دا عايش بلطجة، والست اللي متحمله واحد زي دا عايشه معاه ليه”.