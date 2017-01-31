قام ضباط الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بالتنسيق مع الفروع الجغرافية بمديريات الأمن، بشن حملة موسعة؛ لمكافحة كافة جرائم التهرب الضريبى، والتى من شأنها الاضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.

وأسفرت جهود الحملة - التى شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، خلال 24 ساعة - فى مجال الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، عن ضبط 12 حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستندياً، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات 73 مليونا و71 الفا و808 جنيهات.

وفى مجال التهرب الجمركى، عن ضبط 10 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع، لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وجارى عرضها على الدائرة الجمركية المختصة، وتقدير قيمة الرسوم والغرامات المستحقة عليها، فضلا عن ضبط 3 سيارات لمخالفتهم قانون الإعفاءات الجمركية.

كما أسفرت جهود الحملة فى مجال الضرائب العقارية والملاهى، عن ضبط 13 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية، وفى مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 32 حكما قضائيا متنوعا.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.