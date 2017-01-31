كرمت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي أكثر 50 سيدة تأثيرًا في مؤسسات الأعمال في مصر لعام2016، بحضور اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار، والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام.

وشهدت الاحتفالية الكشف عن قائمة أقوى 50 سيدة تأثيرًا في الاقتصاد المصري لعام 2016، والتي أشرف على وضع معاييرها «منتدى الخمسين»، الذي يعد أول شبكة متنامية تضم السيدات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد، وذلك في إطار استكمال خطة المنتدى التي تستهدف تعزيز دور المرأة المتميزة في القطاعات الاقتصادية، وتنفيذًا لرؤية الدولة والقيادة السياسية لعام 2017 والتي تستهدف المضي قدمًا في تنفيذ أهداف عام المرأة 2017.

وقالت باكينام كفافى العضو المنتدب التنفيذي لشركة طاقة عربية، التي كرمت ضمن القائمة - في بيان اليوم الثلاثاء - إن التكريم يحملها مسئوليات على عاتقها تجاه مصر وهو أيضاً دافعة قوية لاستكمال مسيرتها العملية الطويلة فى قطاع الطاقة.

جدير بالذكر أن مجموعة طاقة عربية تعمل في مجال توزيع الطاقة داخل مصر بخبرة تزيد عن 18 عاما، بالاستثمار وتشغيل البنية التحتية للطاقة ويتضمن ذلك توصيل وتوزيع الغاز، وتوليد الطاقة، وتوزيع وتسويق المنتجات البترولية بإجمالى استثمارات وقدرها 2.3 مليار جني