قال أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام إن هناك ٨ شركات قابضة تابعين للوزارة يتبعهم ١٢٥ شركة وإنه خلال عام ٢٠١٥ كانت صافي الخسائر للشركات ٣٢٣ مليون جنيه ، موضحا أن صافي أرباح المحفظة لقطاع الأعمال العام بلغت مليار و٦٧٥ مليون جنيه فى يونيو ٢٠١٦ وارتفع عدد الشركات الرابحة إلي ٦٦.

وأضاف الشرقاوي - فى مؤتمر بمقر مجلس الوزراء - أن محفظة شركات قطاع الأعمال العام تتحمل ١٣،٥ مليار جنيه سنويا، مشددا على أهمية هيكلة الموارد البشرية.

وأشار وزير قطاع الأعمال إلي أن هناك شركات مثل القابضة للنقل البحرى والبرى ارتفع نموها، والقابضة للتأمين ارتفعت لمليار و٥٠٠ مليون جنيه والقابضة للسياحة والفنادق ارتفعت من ٥٩ مليون إلى ٢٧٨ مليون جنيه والقابضة للتشييد تحولت لأرباح ٧٤٨ مليون جنيه.