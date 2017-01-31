 Moheet on google
الثلاثاء 31 يناير 2017 03:50 مساءً
روابط سريعة
الشرقاوى: أرباح محفظة قطاع الأعمال وصلت مليار و٦٧٥ مليون جنيه فى يونيو ٢٠١٦
اشرف الشرقاوي
اشرف الشرقاوي

فى يونيو ٢٠١٦

الشرقاوى: أرباح محفظة قطاع الأعمال وصلت مليار و٦٧٥ مليون جنيه فى يونيو ٢٠١٦

الثلاثاء، 31 يناير 2017 03:59 م
وكالات

قال أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام إن هناك ٨ شركات قابضة تابعين للوزارة يتبعهم ١٢٥ شركة وإنه خلال عام ٢٠١٥ كانت صافي الخسائر للشركات ٣٢٣ مليون جنيه ، موضحا أن صافي أرباح المحفظة لقطاع الأعمال العام بلغت مليار و٦٧٥ مليون جنيه فى يونيو ٢٠١٦ وارتفع عدد الشركات الرابحة إلي ٦٦.

وأضاف الشرقاوي - فى مؤتمر بمقر مجلس الوزراء - أن محفظة شركات قطاع الأعمال العام تتحمل ١٣،٥ مليار جنيه سنويا، مشددا على أهمية هيكلة الموارد البشرية.

وأشار وزير قطاع الأعمال إلي أن هناك شركات مثل القابضة للنقل البحرى والبرى ارتفع نموها، والقابضة للتأمين ارتفعت لمليار و٥٠٠ مليون جنيه والقابضة للسياحة والفنادق ارتفعت من ٥٩ مليون إلى ٢٧٨ مليون جنيه والقابضة للتشييد تحولت لأرباح ٧٤٨ مليون جنيه.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3