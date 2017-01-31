كشفت “إتش تي سي” الشركة العالمية المتخصصة قي صناعة الهواتف الذكية، عن أحدث هواتفها الذكية الجديدة في السوق المصري التي أطلقت عليها اسم “HTC U”، وتقدم هذه الفئة الجديدة للمستخدمين هاتفين، الأول “HTC U Ultra” المزود بشاشة 5.7 بوصة والثاني “HTC U Play” المزود بشاشة 5.2 بوصة.

وأكد دانيال خياط مدير قطاع الأجهزة المحمولة بشركة “اتش تي سي” الشرق الأوسط، خلال المؤتمر الصحفي، أن الهواتف الجديدة تم تزويدها بتقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال الأنوار الصوتية والتفاعل مع المستخدم، فهو يعتبر مرافقك الشخصي الذي يساعدك على إدارة وتنظيم حياتك، وذلك عبر تقنية “HTC Sense Companion” والذي يعكس مفهوم الذكاء الإصطناعي ولا يتوقف عن التعلم من مستخدمه.

ومن المقرر طرح الجهازين للمستهلكين نهاية فبراير المقبل، بعد إتاحتهما فى أسواق تايوان والإمارات والسعودية، موضحا أنه جار تحديد سعرهما بناء على سعر صرف الدولار

مزايا الكاميرا

وأوضح الخياط أن الكاميرا تتميز بصورة “سيلفي بانوراما”، بالإضافة إلى تصوير فيديو عالي الجودة ثلاثي الأبعاد، من خلال تصميم زجاجي من السوائل.

كما تتميز هذه الفئة الجديدة بكاميرات خلفية مزودة بتقنية التثبيت البصري للصور والضبط التلقائي وفلاش LED مزودج، إلى جانب عدد من المميزات التي تمكن مستخدميها من التقاط صور احترافية.

ويحتوي هاتف “HTC U Ultra” على كاميرا رئيسية مزودة بتقنية “12MP UltraPixel”، بينما تم تزويد “HTC U Play” بكاميرا خلفية بدقة 16MP. ويحمل كلا الهاتفين على كاميرات أمامية بدقة 16MP مع دعمها بعدسات واسعة للتمكين من التقاط صور سيلفي بانورامية، فضلاً عن سهولة التبديل من نمط 16MP إلى نمط “UltraPixel” في الكاميرا الأمامية لتعطي أفضل اللقطات الليلية بأسرع ضبط، وأقل ضبابية ممكنة.

مزايا الصوت

وتأتي هواتف الفئة الجديدة بمظهر خارجي انسيابي وتصميم زجاجى ثلاثي الأبعاد منحنى ومتناسق، إلى جانب الطبقات الملونة والمصنوعة من عناصر جريئة والتي وضعت لتضفي عمقاً وروعة من كل الزوايا.

كما تقدم إتش تي سي عبر هذه الفئة تقنية جديدة كلياً والمتمثلة بHTC U Sonic، حيث تقوم هذه التقنية بتحليل الأذن عبر نبضات تشبه السونار، ثم تقوم بالضبط المناسب لتتناسب مع أذن المستخدم آخذة بعين الإعتبار مستوى الضجيج المحيطة به. كما تم تزويد هاتف HTC U Ultra بأربعة ميكروفونات متعددة الاتجاهات لإمكانية تسجيل أصواتاً واقعية للغاية ومجسّمة بتقنية 360 درجة.

فمن خلال قدرات الذكاء الاصطناعي، يستطيع الهاتف أن يعكس صورة مستخدمه من خلال التعلم الآلي ليصبح قادر على تقديم اقتراحات مخصصة وذات طابع شخصي. وعبر ميزة الشاشة المزدوجة، لدى هاتف HTC U Ultra القدرة على تقديم هذه الاقتراحات دون مقاطعة المستخدم أثناء استخدامه للشاشة الأساسية.

وكذلك يتمتع HTC U Ultra بمعالج من طراز Qualcomm Snapdragon 820 وشاشة بحجم 5.7 بوصة من نوع Quad HD Super LCD 5 ، إلى جانب شاشة ثانية بحجم 2.05 بوصة.

كما تم تزويد الشاشة بسطح زجاجي من نوع Gorilla Glass 5 لموديلات الهواتف التي تحمل ذاكرة بحجم 64GB، بينما تتمتع الهواتف التي تحمل ذاكرة 128GB بسطح زجاجي من نوع Sapphire Glass. وتم تزويد هاتف HTC U Play بمعالج من طراز MediaTek® Helio™ P10 وشاشة بحجم 5.2 بوصة وبسطح زجاجي من نوع Gorilla Glass.

وسيتوفر كلا الهاتفين بأربعة ألوان وهي: الأسود اللامع والزهري والأبيض الثلجي والياقوت الأزرق.