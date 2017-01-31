قال وزير الانتاج الحربي اللواء محمد العصار، إن اجتماع اللجنة العليا للإنتاج برئاسة المهندس شريف اسماعيل، ناقشت اليوم، عددا من المواضيع وعرضت موضوع خاص بالإنتاج الحربي لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الخاصة بالإنتاج الحربي، لافتا إلى أننا لدينا طاقات فائضة ولدينا ١٧ مصنعا تنتج العديد من الصناعات.

وأضاف وزير الانتاج الحربي، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إننا لدينا العديد من الطاقات المتاحة سنعمل على استغلالها خلال الفترة المقبلة وذلك لمواجهة الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أننا سنعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع.

وقال اللواء العصار إننا قادرون على انتاج منتجات جديدة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أننا في تكامل مع القطاع الخاص وذلك بهدف تحقيق الرؤية لزيادة المنتجات والقيمة المُضافة، لافتا إلى أننا نبحث عددا من المشروعات الاستثمارية مع جهات مصرية وأجنبية، وسنعمل على زيادة انتاج المصانع.