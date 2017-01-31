خاضت المذيعة اللبنانية داليا فريفر، تحديا صعبا ونجحت في تحقيق رقم قياسي في المداومة على البث المباشر المتواصل لمدة أربع وعشرين ساعة على تلفزيون لبنان الرسمي.

ويكمن تحدي فريفر في كونها شابة حرمت نعمة البصر، لكنها تمتعت ببصيرة عالية الدقة من خلال حوارات متواصلة انتهت صباح اليوم الأحد، وخلصت إلى كسر الرقم القياسي لمجموعة جينيس بوك لأطول بث مباشر.

واستقبلت فريفر خلال حواراتها شخصيات فنية وأدبية وشعراء وأطباء بمعدل ربع ساعة لكل لقاء ومع كل ضيف كانت تطرح قضايا في تخصصه.

وعند طلوع فجر اليوم الأحد، شعرت داليا فريفر بدوار بسيط لكنها رفضت دخول المستشفى، في وقت رابطت فيه بعثة إسعاف من الصليب الأحمر خارج مقر التلفزيون اللبناني تحسبا لأي طارئ - وفقا لشبكة إرم نيوز .

وقد لاقت فريفر تشجيعا وتفاعلا من قبل المشاهدين، الذين واكبوا إطلالتها في أطول بث مباشر على صفحات التواصل الاجتماعي.

وقالت رئيسة الكتلة الشعبية المسيحية في زحلة بشرق لبنان ميريام سكاف، في تعليق لها عبر صفحتها على فيس بوك على إنجاز فريفر “تحية كتير كتير كبيرة للإعلامية داليا فريفر التي تواصل تقديم برنامج مباشر على الهواء من الساعة الثامنة صباحا.. رائعة بمثابرتك وثقتك بالنفس وإصرارك على كسر الأرقام القياسية.”

وتابعت، “داليا فقدت نظرها منذ سنوات عدة، إلا أن هذا الأمر لم يمنعها من متابعة مسيرتها وتحدي نفسها والمجتمع، نحن عم نحضرك وفخورين كتير فيكي.”

وعلق الإعلامي فارس الجميل على صفحته، قائلا “داليا فريفر اللي انحرمت نعمة البصر أثبتت مجددا أنها قادرة بإرادة صلبة وبصيرة ثاقبة، أن تثبت حضورها المميز إعلاميا واجتماعيا وبرهنت أن المؤمن لا يقف أمام الصعوبات والمعوقات..تحية احترام وتقدير لك أيتها السيدة الناجحة.”

وواكب فقرات البث المباشر والمتواصل لداليا فريفر، ممثل مجموعة جينيس للأرقام القياسية في لبنان، وقام بتسليمها شهادة كسر الرقم القياسي بعد 24 ساعة من البث.

وقالت فريفر في تصريحات صحفية، إنها “بطبيعتها تحب التحدي وتهوى المغامرة”، مضيفة “منذ سنة تقريبا جاءتني فكرة الدخول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية.”

هذا وقد نشر الإعلامي اللبناني نيشان فيديو يرصد لحظة تسلم المذيعة لشهادة توثق تحطيمها رقم قياسي في كتاب جينيس .