طرح الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات، خلال ندوة بعنوان “الهوية المصرية بين التاريخ والمعاصرة”، بقاعة ضيف الشرف، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، أمس الإثنين، أسئلة حول الهوية المصرية وقدم “إجاباته” عنها.

إذا سألنا، هل الهوية المصرية مرتبطة باللغة؟ فنجد أن اللغة الرسمية في الكثير من الدول تختلف عن الدول، كالدول المتحدثة بالانجليزية لا يستطيع شعوبها أن يدعوا أنهم إنجليز، وكذلك الدول المتحدثة بالفرنسية والإسبانية، وبالتالي، فإن اللغة العربية لا تجعلنا عربًا، رغم إن العرب أولادنا في الحقيقة، لأن أباهم إسماعيل ابن هاجر المصرية.

وتابع وسيم: “لا يمكن ربط الهوية بالدين؛ فالإندونيسيين ليسوا عربًا لكنهم مسلمون، قِس على ذلك المسلمين الموجودين في الصين وأوروبا. مصر مرت بحقب احتلالية وصل بعضها إلى مئات السنين، ولم يتغير شعبها، فالحقيقة أن الهوية بالأرض، وليست باللغة أو الدين أو الاحتلال”.

واستكمل الباحث في شئون المصريات، إن الهوية تتصل بالحضارة التي تثبت بالتدوين، مشيرًا إلى أن عالم المصريات، أندريه بوشان، أثبت أن عمر الدولة المصرية 5600 سنة، وليس 3200 سنة كما إدعى الإنجليز، بخلاف ما قبلها من قرون، عرفت بقرون السعي الحضاري، التي أتت قبل التدوين الحضاري، كبداية السنة الشمسية التي عرفها المصرين قبل العالم.

هذه الحضارة العريقة أهدت العالم كل فنون العلوم، وكذلك في الدين، فقد ثبت أن لكل الشعائر الدينية الإسلامية أصول في التاريخ المصري، بل وأخذت اللغة العربية بعض المصطلحات ذات الأصل الهيروغليفي، وجميع المصطلحات الدينية العربية لها أصل مصري، وقد جمعها أحمد جمال باشا فحصر 13 ألف كلمة عربية أصلها مصري.

وتابع، كل جينات المصريين الوراثية واحدة تمامًا، وكل الحقب الاستعمارية لم تستطع أن تغير في عرقنا، بل إن 90% من جينات توت عنخ آمون هي نفس الجينات المصرية حتى اليوم.

ولفت إلى أن المصري كان يحفظ القانون الأخلاقي ويقسمه إلى 42 قسمًا أمام المحكمة الإلهية في الحياة الأبدية بعد الموت، كما عرف الحساب والثواب ونعيم الجنة والخمر المقدس، ففي تل العمارنة ستجد المصريين في جداريات يسجدون على أذقانهم.

وأرجع وسيم أحوال مصر الحالية، إلى عدم احترام وتطبيق القانون، وقال إن الفساد والصراعات الداخلية في مصر، سببهما مخطط برنارد لويس في تقسيم دول الشرق الأوسط، مطالبًا بطباعة خريطة برنارد لويس بالكتب المدرسية، ليعلم النشء ما يدبر له. واختتم : “نعاني من العقلية المتلقية فقط، كالبغبغاء عقله في أذنيه، كما جاء في مسرحية أحمد شوقي (مصرع كليوباترا)، فنحن نتلقى ما نسمعه وما نقرأه، مهما كان ومن حيث يأتي، وليس لنا عقلية نقدية تنتقي وتحلل وتشكك وتبحث”.