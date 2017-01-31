أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إخطارًا إلى منافذ صرف السلع التموينية، يفيد بتعديل قائمة أسعار بعض السلع التموينية، اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل.

وتضمن الإخطار زيادة سعر السكر التمويني لـ 8 جنيهات بدلًا عن 7 جنيهات، والزيت الخليط عبوة زنة 800 مل لـ 12 جنيهًا، فضلًا عن زيادة سعر المسلى زنة 500 جرامًا إلى 12 جنيهًا.