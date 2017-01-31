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التموين تخطر منافذها بالزيادات الجديدة في أسعارصرف السلع
سلع تموينية
سلع تموينية

التموين تخطر منافذها بالزيادات الجديدة في أسعارصرف السلع

الثلاثاء، 31 يناير 2017 02:09 م
كتب-ربيع شعبان

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إخطارًا إلى منافذ صرف السلع التموينية، يفيد بتعديل قائمة أسعار بعض السلع التموينية، اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل.

وتضمن الإخطار زيادة سعر السكر التمويني لـ 8 جنيهات بدلًا عن 7 جنيهات، والزيت الخليط عبوة زنة 800 مل لـ 12 جنيهًا، فضلًا عن زيادة سعر المسلى زنة 500 جرامًا إلى 12 جنيهًا.

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