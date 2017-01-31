التموين تخطر منافذها بالزيادات الجديدة في أسعارصرف السلعالثلاثاء، 31 يناير 2017 02:09 م
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إخطارًا إلى منافذ صرف السلع التموينية، يفيد بتعديل قائمة أسعار بعض السلع التموينية، اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل.
وتضمن الإخطار زيادة سعر السكر التمويني لـ 8 جنيهات بدلًا عن 7 جنيهات، والزيت الخليط عبوة زنة 800 مل لـ 12 جنيهًا، فضلًا عن زيادة سعر المسلى زنة 500 جرامًا إلى 12 جنيهًا.
-
"أتوبيس دوت كوم" بمعرض الكتاب لتوعية الأطفال بجرائم الإنترنت
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ...Mon, 30 Jan 2017 17:05:46 GMT
-
افتتاح مقهى للكلاب الصغيرة بفرنسا
أصبح للكلب الصغير المدلل في فرنسا، مقهى ينتظر فيه صاحبه حتى ينتهى من مهامه، وذلك بعد افتتاح مقهى مؤخر في مدينة ليل الفرنسية المخصصة للكلاب على غرار مقهى القطط التي ...Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
تعرف على أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء بسوق العبور للجملة
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ... ...Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
مصرع سيدة أسفل عجلات قطار بمحطة سكك حديد الأقصر
لقيت سيدة فى العقد الخامس من العمر مصرعها أسفل عجلات قطار بمحطة سكك حديد الأقصر، وذلك لدى محاولتها اللحاق بالقطار، عقب نزولها لشراء مياه وعصائر لأبنائها عقب قضاؤهم ...Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
23 فبراير.. استئناف «رحلات الطيران» بين مصر وروسيا
نقلت وكالة سبوتنيك الروسية، عن مسؤولين روس، أن رحلات الطيران بين مصر وروسيا قد يتم استئنافها فبراير المقبل. وقال المسؤولون الروس إن رحلات الطيران من روسيا إلى 3 مدن ...Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
"الهلال" تحتفي بالشعر العراقي في عدد فبراير
صدر العدد الجديد (فبراير 2017) من مجلة “الهلال” بغلاف يحمل لوحة للرسام العراقي نوري الراوي، كمدخل إلى ملف عن المشهد الشعري في العراق، البلد الشاعر، الشاهد على ...Tue, 31 Jan 2017 01:28:54 GMT
-
انهيار أجزاء بعقار وسط الإسكندرية.. وتحذير من «كارثة»
انهارت صباح اليوم الثلاثاء، أجزاء من عقار قديم يقع بمنطقة العطارين، وسط الإسكندرية، دون حدوث إصابات، بينما رفض قاطنوه تنفيذ قرار مهندسي الحي بإخلائه لحين العرض ...Tue, 31 Jan 2017 10:06:00 GMT
-
ننشر «التقرير المبدئي» للطب الشرعي في مذبحة دشنا
تسلمت نيابة دشنا، صباح اليوم الثلاثاء، تقرير الطبيب الشرعي الخاص بمذبحة دشنا، والتي راح ضحيتها 7 أشخاص من أسرة واحدة. وكشف مصدر أمني، عن أن التقرير المبدئي للطب ...Tue, 31 Jan 2017 10:15:06 GMT
-
مقتل «إرهابيين» في اشتباكات مسلحة مع الأمن بأسيوط
نفذت قوات العمليات الخاصة بالتنسيق مع الامن الوطنى ، ومديرية امن أسيوط هجوما على الجبل الشرقى ، لمطاردة عناصر ارهابية على علاقة بتنظيم الدولة الاسلامية ” داعش ” . ...Tue, 31 Jan 2017 09:50:39 GMT