تبدأ شركة زيروكس العالمية انطلاقة جديدة بعد انفصال شركة كونديونت عنها بنهاية عام 2016 لتكمل زيروكس العالمية ريادتها في مجال أعمال تطوير تكنولوجيا وخدمات الطباعة الرقمية بما يعزز من قدرة الشركة على تقديم أفضل الحلول والخدمات المتخصصة للقطاعات الاقتصادية الهامة ويعمل علي زيادة تركيز الشركة على تطوير المنتجات والخدمات الحالية.

وأوضح هيثم عبده، مدير عام شركة زيروكس مصر قائلا: “نحن في زيروكس مصر سعداء بهذا التغيير الذي سوف يعزز من ريادة شركة زيروكس العالمية في مجال تكنولوجيا وخدمات الطباعة الرقمية من خلال زيادة التركيز على الاستثمار والبحث والتطوير في هذا مجال” وأضاف عبده قائلا ” لم نقدم أي خدمات متعلقة بشركة كونديوت في مصر لذلك لن يكون لهذا الانفصال أي تأثير على عمل الشركة في السوق المحلي حيث تستمر الشركة بتقديم منتجاتها وخدماتها لعملائها بشكل طبيعي في كافة انحاء الجمهورية ولدينا خطة متكاملة وواعدة للعام الجديد تعمل علي ترسيخ مكانة الشركة كرائدة في السوق المصري وتركز بقوة علي تفهم و تلبية احتياجات عملاءها ومن ثم تزويدهم بالمنتجات والحلول التي تتسم بأعلى مستويات من الجودة والأداء وتوفير التكاليف”.

وفي نطاق استكمالها لنجاحات 2016 وريادتها في مجال تكنولوجيا وخدمات الطباعة الرقمية، قامت شركة زيروكس مصر بوضع خططها لعام 2017 والتي تضم مجموعة من الاهداف الاستراتيجية التي تعزز من مكانة الشركة في السوق المحلي والتي تستهدف التوسع في عدة قطاعات منها قطاع البنوك والرعاية الصحية والاتصالات والقطاع الحكومي من خلال طرح أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا وحلول زيروكس الفريدة داخل السوق المصري وبالتزامن مع طرحها في الاسواق العالمية.

هذا ويأتي تركيز شركة زيروكس مصر هذا العام على تقديم أحدث حلول ومنتجات الطباعة فائقة السرعة بالحبر النافث لعملائها في جميع المجالات والتي تتضمن المجال التجاري والصناعي وقطاع التعليم حيث تستخدم الطابعات المزودة بتكنولوجيا الحبر النافث في طباعة الكتب والمجلدات. كما يأتي هذا في إطار التزام شركة زيروكس بدعم عملائها من مزودي خدمات الطباعة بحلول ومنتجات تساعدهم على فتح أسواق ومجالات عمل جديدة بما يعمل على تنمية حجم أعمالهم وتنافسيتهم بالسوق.

اما في مجال خدمات الطباعة فسوف تتوسع شركة زيروكس في تقديم خدمات إدارة المستندات DTPS Document Transaction Processing Services مما يساعد العملاء في مختلف القطاعات وخاصة القطاع الحكومي على الأرشفة الإلكترونية عن طريق المسح الضوئي للمستندات وتخزينها مع ضمان تأمينها، بالإضافة الي توفير الوقت وسهولة العثور على المعلومات بما يساهم في تبسيط بيئة العمل للموظفين.

كما تتضمن خطة شركة زيروكس للعام الجديد، التركيز على تأمين المستندات المتداولة عبر اجهزة الطباعة وخاصة في ظل الاعتماد الكبير على حفظ وتداول المعلومات عبر تكنولوجيا الحوسبة السحابية وتزايد أعداد أجهزة الكمبيوتر المحمولة والتي تستخدم في العمل عن بعد. لذا تأتي حلول وتكنولوجيا زيروكس لهذا العام لتساهم في تلبية هذا الاحتياج المتزايد لحماية الوثائق والمعلومات من خلال تعزيز عمليات طباعة آمنة لجميع الشركات والعملاء.

هذا وتعد الشركة خطط إعداد وتدريب واعتماد شركائها لتقديم تكنولوجيا واجهزة الطباعة بحجم A3 إلى جانب منتجات ال A4 مما يتيح لهم مجال أكبر للتنافس ويساعدهم على تعزيز وضعهم في السوق وتزويد العملاء بالحلول والخدمات المتكاملة التي تساهم في تنمية الاقتصاد المحلي.

