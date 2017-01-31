أكدت خبيرة التغذية الفرنسية لور ميرتز, في جامعة باريس, أن ثمرة الخوخ المجفف هي الصديقة الحميمة للحفاظ على الصحة, لما تحتويه من ألياف تغطى 40% من الاحتياجات اليومية, كما أنها تعطيك الإحساس بالشبع عند تناول ما بين 4 إلى 5 ثمرات في اليوم, حيث تحتوى الواحدة على 20 سعر حراري.

وأوضحت ميرتز , أن ألياف ثمرة الخوخ المجفف تحمى القلب عن طريق استبعاد الكوليسترول السيئ, كما أنها تقى من مرض السكر, وهو لديه تأثير فعال على الشعور بالشبع وتمنع الرغبة الملحة للجوع وهو مضاد للضغط وقنبلة للماغنسيوم لاحتوائها مضاد حيوي عضوي, مشيرة إلى أن 50 جراما من هذه الثمرة تمد الجسم 100% باحتياجاته اليومية, بالإضافة إلى الكالسيوم وفيتامين “د”; وهو يساعد على الوقاية للعظام.