بادرات جديدة أطلقها أصحاب مخابر في مصر حيث قرروا تخصيص ساعتين يوميا لتوزيع الخبز مجانا للفقراء والمحتاجين دون النظر إلى تأثير ذلك على أرباحهم.

وفي منطقة بيجام بالقليوبية شمال القاهرة، قرر محمد عوف العتموني صاحب مخبز بالمنطقة تخصيص ساعتين يوميا لتوزيع الخبز مجانا للفقراء.

ويقول لـ”العربية.نت” إن عائلته تعمل في هذه المهنة منذ 100 عام ورغم أنه حصل على ليسانس الحقوق إلا أنه قرر العمل في مهنة آبائه وأجداده، وافتتح مخبزه في المنطقة التي يقيم فيها، وقرر اعتبارا من بداية يناير/كانون الثاني تخصيص ساعتين مجانا لتوزيع الخبز على الفقراء والمحتاجين.

ويضيف عوف أنه يحصل من وزارة التموين على 29 جوال دقيق يوميا، وقرر توزيع ما بين 2500 و3000 رغيف في اليوم الواحد، وهو ما يستهلك 4 أجولة، وخصص ساعتين عقب صلاة الفجر لتوزيع الخبز على المحتاجين الذين يفدون إليه محملين ببونات تمنحها لهم جمعيات خيرية ومساجد بالمنطقة وبالاتفاق معه، حيث تقوم الجمعية وفق كشوف لديها تتضمن أسماء وبيانات الفقراء والمحتاجين بالمنطقة بتوزيع هذه البونات عليهم ثم يأتون بها لتقديمها للمخبر للحصول على الخبز وبمعدل 10 أرغفة لكل فرد.

وذكر أنه يوزع الخبز بطريقيتن: الأولى لمن لديه بطاقة تموين وليس لديه أموال، والثانية لمن لا يملك بطاقة تموين ولا يملك أموالا من الأساس، مؤكدا أنه وعقب انطلاق مبادرته هذه زادت أرباحه عن ذي قبل ولا يدري حتى الآن كيف حدث هذا، عازيا السبب للتجارة مع الله.

وقال: “لدي يقين وإيمان لا يتزعزع بأن التجارة مع الله فيها الخير والبركة والربح الوفير في الدنيا والآخرة”، مضيفا أن اللواء عمرو عبد المنعم محافظ القليوبية أرسل له برقية شكر على هذه المبادرة.

وفي الإسكندرية، تداول مغردو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمخبز في منطقة العجمي، وبها لافتة معلقة كتب فيها صاحبه: “أخي العزيز إذا لم يكن لديك مال فلا تستحي وتترك عائلتك بدون طعام، تفضل وخذ ما تحتاجه لأولادك من عند، ورزقي ورزقك على الله”.

وانهالت تعليقات المغردين مرحبين ومشجعين لهذه المبادرات التي تكفل التراحم والتكافل والمحبة بين المصريين.