الصحة : 243 مليون جنيه لإنشاء مقر رئيسى لهيئة الأسعاف .. ومشروعات لرفع كفاءة وحداتهاالثلاثاء، 31 يناير 2017 02:01 م
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تنفيذ هيئة الإسعاف المصرية عدداً من المشروعات الإنشائية وتطوير ورفع كفاءة عدد من وحدات الإسعاف على مستوى الجمهورية خلال العام المنقضي 2016.
أوضحت الوزارة أن هيئة الإسعاف مستمرة في إنشاء المقر الرئيسي لها في الأراضي المخصصة لها في مدينة 6 أكتوبر على مساحة 8 أفدنة لاستيعاب عدد الموظفين العاملين بالهيئة ووجود مقر واحد يجمع جميع الموظفين ويستوعب التوسع المستقبلي المستهدف ، وتبلغ تكلفة المشروع 243 مليون جنيه تقريباً ومن المقرر الانتهاء منه في سبتمبر من هذا العام .
كما بدأت في شهر يونيه 2016 في تطوير ورفع كفاءة العناصر الإنشائية الخاصة بمكونات 145 وحدة إسعاف على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى ، بالحفاظ على الأصول العقارية ورفع كفاءة المباني وتوفير مباني إسعافية مطابقة للمواصفات وتوفير بيئة عمل مناسبة ،ومن المقرر أن يتم الإنتهاء من هذا المشروع خلال شهر ابريل من العام الجاري 2017 ، وذلك بتكلفة 44 مليون جنيه تقريباً.
وخلال نفس الفترة الزمنية من يونيه 2016 وحتى أبريل 2017 تقوم الهيئة بإنشاء عدد 35 وحدة إسعاف جديدة على مستوى الجمهورية لتقديم خدمة إسعافية متميزة من خلال تلك الوحدات وتحسين المستوى المعيشي للعاملين بالوحدة ، وتبلغ تكلفة هذا المشروع 15 مليون جنيه تقريباً.
أما خلال الفترة من 2015 إلى 2017 فيتم تطوير ورفع كفاءة عدد 2 مركز إسعاف رئيسي بمحافظة القاهرة وكفر الشيخ ،وذلك بتكلفة 9 مليون جنيه تقريباً.
و خلال الفترة من 2015 إلى 2017 يتم تطوير ورفع كفاءة عدد 21 برج اتصالات على مستوى الجمهورية لرفع كفاءتها من الناحية الإنشائية ، وذلك بتكلفة 3 مليون جنيها تقريباً.
بالإضافة إلى مشروع أعمال الخدمات الاستشارية ومعاينة أبراج الاتصالات طبقاً للكشوف المسلمة للمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وعمل تقرير فني عن سلامتها ومقايسة الأعمال وصيانتها.
وخلال افترة من 12 اكتوبر 2015 وحتى 11 يناير 2016 تم تطوير ورفع كفاءة وحدات اسعاف ” بني مزار وملوي ” بمحافظة المنيا.
وخلال الفترة من 27 مايو 2015 حتى 21 يناير 2016 تم تطوير ورفع كفاءة وحدة اسعاف” باروط ” بمحافظة بني سويف ،ووحدة إسعاف ” كنوز ” بمحافظة قنا ، وذلك بتكلفة 75 ألف تقريباً.
وخلال الفترة من شهر فبراير 2016 حتى شهر مايو من نفس العام تم تأسيس المراكز الرئيسية داخل 26 محافظة لتوفير بيئة عمل مناسبة ورفع كفاءة العمل الإداري الذي يصب في صالح تحسين مستوى الخدمة الإسعافية ، وذلك بتكلفة مليون و 678 ألف جنيه تقريباً.
وخلال عامي 2015 /2016 تم استكمال تأسيس وتجهيز وحدات ومراكز بمختلف محافظات الجمهورية لتحسين المستوى المعيشي للعاملين بتلك الوحدات ،وذلك بتكلفة 3 مليون و 489 ألف جنيه تقريباً.
كما تسلمت هيئة الإسعاف المصرية عدد 300 سيارة إسعاف جديدة ،و 50 سيارة دفع رباعي لأول مرة في مصر ، حيث تبرز أهمية هذه النوعية من السيارات في إنقاذ حياة المصابين في المناطق الوعرة التي يصعب وصول سيارات الإسعاف العادية إليها ، إضافة إلى 10 سيارات مكافحة العدوى.
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