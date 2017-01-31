أنكر المتهم بقتل زوجته وشقيقته وأبنائه الـ5 في قرية «فاو قبلي» التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا، في بداية تحقيقات النيابة، ارتكابه الواقعة بدافع جنائي، مشيرا إلى أنه يعاني من إضراب نفسي، ولم يشعر بنفسه أثناء الحادث، ثم دخل في نوبة بكاء شديدة.

كان اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا بضبط “محمد.ص.ع”، قاتل أبنائه الخمسة وهم “صبري، قدري، لطفي، أمل، ملك”، وزوجته “دعاء خليفة” وشقيقته “نهي.ص.ع”، وعثر بحوزته على بندقية استخدمها في الواقعة.