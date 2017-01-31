زمزم: مطالبة روسيا بتخصيص صالات استقبال بالمطار للسائح الروسيالثلاثاء، 31 يناير 2017 01:57 م
قال اللواء طيار محمد زمزم رئيس الشركة المصرية للمطارات سابقا: إن هناك اتفاقية مصرية روسية لأمن الطيران من المقرر أن تكون فى فبراير المقبل، مشيرا إلى أنه منذ حادث الطائرة الروسية فى سيناء، وأصبح هناك هاجس أمنى لدى الجانب الروسى.
وأضاف خلال لقائه فى برنامج «من القاهرة» على قناة النيل للأخبار، أمس الأول إن حادث الطائرة الروسية أدى إلى توتر العلاقة بالنسبة للسياح الروس، وايقاف الرحلات السياحية إلى مصر منذ ما يقرب من عام حتى الآن.
وأشار إلى أن الجانب الروسى تأكد أن المطارات المصرية آمنة، وأى راكب روسى داخل المطار يتم عمل تأمين له، وإذا حدث له أى شىء شركات التأمين تتولى الأمر، موضحا أن هناك رحلات مجدولة قادمة من روسيا خلال مارس المقبل، لافتا الانتباه إلى أن السائح الروسى يميل بصفة خاصة للغردقة ويأتى بعدها شرم الشيخ.
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