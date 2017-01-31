أعلنت شركة “Taxify” الأوروبية التي أسسها بعض العاملين في Skype-، أنها ستبدأ بتوفير خدماتها بالقاهرة في فبراير كأول مدينة تقرر العمل بها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد تأسست الشركة عام ٢٠١٣، وتقدم خدماتها بحوالي ١٧ دولة منهم أوكرانيا، استونيا، التشيك، ليتوانيا، ورومانيا بأوروبا، وجنوب أفريقيا، نيجريا، وكينيا بأفريقيا. يبلغ حجم الاستثمارات بالشركة أكثر من مليون ونصف يورو من Skype، Adcash، RubyLight، وغيرها من الشركات المعروفة دولياً.

وكشف مصطفى صبري، المدير التنفيذي للشركة بالقاهرة، عن طبيعة تطبيق الشركة، وهو عبارة عن تطبيق يهدف لتطوير وسائل المواصلات عن طريق توصيل الجمهور بعدد من السائقين المعتمدين من الشركة.

وأوضح صبري أن معايير الشركة في اختيار سائقيها ليست بسيطة، فعلى السائقين ألا يكون لديهم أي سابقة إجرامية، يتم الكشف عن المخدرات والكحوليات لهم بشكل دوري، لديهم أكثر من خبرة عامين بالقيادة، سنهم أكثر من ٢١ عاماً، وسياراتهم دائماً نظيفة، بحالة ممتازة ولا يتعدى عمرها الست سنوات؛ لضمان أقصى درجات الجودة والراحة.

وصرح صبري أن السوق المصري هو سوق استهلاكي بقوة، ونرى أن هناك متسع للمنافسة. نطمح للمشاركة في المشاركة بتغيير المشهد الاقتصادي في مصر، وتطويره إلى الأفضل. نعتقد بأن سوق المواصلات الخاصة يفتقر للجودة مقابل المال. نرى المنافسين إما يفتقرون للإدارة المركزية أو أنهم أغلى من الطبيعي، ومن هنا نطمح لإيجاد نقطة توافق بين الجودة، الأمان، الإدارة المركزية والأسعار المناسبة.

وتوفر الشركة أسعاراً تنافسية لعملائها وذلك من خلال تقاضي نسب أصغر من السائقين، ومن المتوقع الكثير من الخصومات وعروض الأسعار لجذب العملاء بعد بدء التشغيل. تُتيح الشركة للعملاء طرق محاسبة مختلفة سواء نقدياً أو عن طريق كروت الائتمان المختلفة.