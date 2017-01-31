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الثلاثاء 31 يناير 2017 01:00 مساءً
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أسراب دلافين الأنف الزجاجي تجذب السائحين بالغردقة
الدلافين

أسراب دلافين الأنف الزجاجي تجذب السائحين بالغردقة

الثلاثاء، 31 يناير 2017 01:39 م

خلال الأيام الماضية جذبت أسراب الدلافين اهتمام ممارسي رياضة الغوص والرحلات البحرية في عدة مناطق أمام شواطئ مدينة الغردقة والتقاط الصور لها ومن بين 14 نوعًا من الدلافين توجد في البحر الأحمر.

ويعد الدولفين ذدو الانف الزجاجي الاكتر تواجدا وانتشار بالغردقة خاصة في منطقتي العرق والفانوس بمحمية الجزر الشمالية بالغردقة حيث تم وضع عدد من الاشتراطات العامة للتعامل مع الدلافين بالمنطقتين، وتم ابلاغ هذه التعليمات لقادة المراكب والسباحين،  ومنظمى رحلات مشاهدة الدلافين كشركات السياحة والمرشد الغطاس وذلك طبقا لأحدث المعلومات التي تم جمعها عن عشائر ومجموعات الدلافين المحلية بالغردقة وتفعيل خطط المشاركة المجتمعية في حماية الدلافين ومناقشة الوسائل والسبل الآمنة لمشاهدة الدلافين من قبل شركات السياحة بطرق آمنه بيئيا ومستدامة.

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