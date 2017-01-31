بعد حظر ترامب.. 4 ملايين دولار من جوجل للاجئينالثلاثاء، 31 يناير 2017 01:37 م
أنشأت شركة “جوجل” صندوق أزمة بقيمة مليوني دولار وجمعت مليونين آخرين بتبرعات من موظفيها، لمنحها لمؤسسات ترعى المهاجرين اللاجئين، في أعقاب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع دخول مواطني 7 جنسيات بشكل مؤقت.
ومنحت الشركة العملاقة الأموال لأربع مؤسسات، هي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، ومركز الموارد القانونية للمهاجرين، ولجنة الإنقاذ الدولية والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حسبما نقلت تقارير صحفية أميركية عن المدير التنفيذي لـ”جوجل” ساندر بيتشاي.
ونقلت صحيفة “يو إس إيه توداي” تأكيد الخطوة التي أقدمت عليها “جوجل”، على لسان متحدثة باسم الشركة.
وكانت “جوجل” من بين كبريات شركات التكنولوجيا، التي نددت بقرار ترامب بمنع دخول مواطني إيران وسوريا والعراق واليمن وليبيا والسودان والصومال إلى الولايات المتحدة، مع “فيسبوك” و”مايكروسوفت” و”أبل” وغيرها.
وقال بيتشاي إن قرار ترامب سيؤدي إلى تضرر أكثر من 180 من موظفي “جوجل”، التي تعتمد على عدد كبير من العمال من خارج الولايات المتحدة.
-
"أتوبيس دوت كوم" بمعرض الكتاب لتوعية الأطفال بجرائم الإنترنت
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ...Mon, 30 Jan 2017 17:05:46 GMT
-
افتتاح مقهى للكلاب الصغيرة بفرنسا
أصبح للكلب الصغير المدلل في فرنسا، مقهى ينتظر فيه صاحبه حتى ينتهى من مهامه، وذلك بعد افتتاح مقهى مؤخر في مدينة ليل الفرنسية المخصصة للكلاب على غرار مقهى القطط التي ...Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
تعرف على أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء بسوق العبور للجملة
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ... ...Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
مصرع سيدة أسفل عجلات قطار بمحطة سكك حديد الأقصر
لقيت سيدة فى العقد الخامس من العمر مصرعها أسفل عجلات قطار بمحطة سكك حديد الأقصر، وذلك لدى محاولتها اللحاق بالقطار، عقب نزولها لشراء مياه وعصائر لأبنائها عقب قضاؤهم ...Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
23 فبراير.. استئناف «رحلات الطيران» بين مصر وروسيا
نقلت وكالة سبوتنيك الروسية، عن مسؤولين روس، أن رحلات الطيران بين مصر وروسيا قد يتم استئنافها فبراير المقبل. وقال المسؤولون الروس إن رحلات الطيران من روسيا إلى 3 مدن ...Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
"الهلال" تحتفي بالشعر العراقي في عدد فبراير
صدر العدد الجديد (فبراير 2017) من مجلة “الهلال” بغلاف يحمل لوحة للرسام العراقي نوري الراوي، كمدخل إلى ملف عن المشهد الشعري في العراق، البلد الشاعر، الشاهد على ...Tue, 31 Jan 2017 01:28:54 GMT
-
انهيار أجزاء بعقار وسط الإسكندرية.. وتحذير من «كارثة»
انهارت صباح اليوم الثلاثاء، أجزاء من عقار قديم يقع بمنطقة العطارين، وسط الإسكندرية، دون حدوث إصابات، بينما رفض قاطنوه تنفيذ قرار مهندسي الحي بإخلائه لحين العرض ...Tue, 31 Jan 2017 10:06:00 GMT
-
ننشر «التقرير المبدئي» للطب الشرعي في مذبحة دشنا
تسلمت نيابة دشنا، صباح اليوم الثلاثاء، تقرير الطبيب الشرعي الخاص بمذبحة دشنا، والتي راح ضحيتها 7 أشخاص من أسرة واحدة. وكشف مصدر أمني، عن أن التقرير المبدئي للطب ...Tue, 31 Jan 2017 10:15:06 GMT
-
مقتل «إرهابيين» في اشتباكات مسلحة مع الأمن بأسيوط
نفذت قوات العمليات الخاصة بالتنسيق مع الامن الوطنى ، ومديرية امن أسيوط هجوما على الجبل الشرقى ، لمطاردة عناصر ارهابية على علاقة بتنظيم الدولة الاسلامية ” داعش ” . ...Tue, 31 Jan 2017 09:50:39 GMT