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الثلاثاء 31 يناير 2017 01:09 مساءً
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بعد حظر ترامب.. 4 ملايين دولار من جوجل للاجئين
شعار جوجل

بعد حظر ترامب.. 4 ملايين دولار من جوجل للاجئين

الثلاثاء، 31 يناير 2017 01:37 م

أنشأت شركة “جوجل” صندوق أزمة بقيمة مليوني دولار وجمعت مليونين آخرين بتبرعات من موظفيها، لمنحها لمؤسسات ترعى المهاجرين اللاجئين، في أعقاب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع دخول مواطني 7 جنسيات بشكل مؤقت.

ومنحت الشركة العملاقة الأموال لأربع مؤسسات، هي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، ومركز الموارد القانونية للمهاجرين، ولجنة الإنقاذ الدولية والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حسبما نقلت تقارير صحفية أميركية عن المدير التنفيذي لـ”جوجل” ساندر بيتشاي.

ونقلت صحيفة “يو إس إيه توداي” تأكيد الخطوة التي أقدمت عليها “جوجل”، على لسان متحدثة باسم الشركة.

وكانت “جوجل” من بين كبريات شركات التكنولوجيا، التي نددت بقرار ترامب بمنع دخول مواطني إيران وسوريا والعراق واليمن وليبيا والسودان والصومال إلى الولايات المتحدة، مع “فيسبوك” و”مايكروسوفت” و”أبل” وغيرها.

وقال بيتشاي إن قرار ترامب سيؤدي إلى تضرر أكثر من 180 من موظفي “جوجل”، التي تعتمد على عدد كبير من العمال من خارج الولايات المتحدة.

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