أعرب الفنان أحمد آدم عن سعادته البالغة بفوز المنتخب الوطني المصري على نظيره المغربي وتأهله للدور نصف النهائي لبطولة الأمم الأفريقية.

وأجرى آدم اتصالا هاتفيا ببرنامج “مع شوبير” الذي يبث على فضائية “صدى البلد” من أجل تهنئة لاعبي الفراعنة بالفوز والتأهل إلى المربع الذهبي من الكان.

واستغل شوبير المداخلة وطالب ادم بتوجيه كلمة إلى لاعبي الفراعنة من خلال شخصية “القرموطي” الشهيرة، والتي تلقى قبولا كبيرًا لدى المصريين.