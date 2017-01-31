أفادت تقارير إعلامية نيوزيلندية، الثلاثاء، بأن البحث جارٍ عن سائحة ألمانية شابة فقدت في منطقة أدغال بمحيط جبل «ماونت تاراناكي» في نيوزيلندا.

كانت السائحة 19 عاما قد انطلقت الاثنين على ممشى بالقرب من مركز الزائرين عند قاعدة الجبل البركاني الأيقوني الذي يبلغ ارتفاعه 2518 مترا، بينما انطلقت صديقتها الألمانية أيضا لاستكشاف الجبل، حسبما أفاد موقع «فيرفاكس ميديا» الإخباري المحلي.

ونقل التقرير عن سيرجانت الشرطة المحلي، بروس إرفين، القول: «انطلقت إحداهما على الجبل، وعندما عادت إلى السيارة وجدتها مكانها ولكن صديقتها ذهبت».

وتبحث الفرق المختصة بدعم من مروحية إنقاذ، حاليا في المنطقة التي شوهدت فيها السائحة المفقودة للمرة الأخيرة.

وقال السيرجانت توماس مكلنتير: «يمكننا أن نؤكد أنها دخلت المتنزه الوطني .. نطلب من السكان إبلاغنا على الفور حال رؤيتها».

وأعربت الشرطة عن قلقها إزاء قضاء الشابة المفقودة ليلتها في الأدغال.

يقع جبل ماونت تاراناكي، وهو بركان خامل مخروطي الشكل يعرف أيضا باسم «ماونت إجمونت» على الساحل الغربي للجزيرة الشمالية في نيوزيلندا.