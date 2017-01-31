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بلاغ ضد إيمان البحر درويش بسبب هاني شاكر
إيمان البحر درويش

بلاغ ضد إيمان البحر درويش بسبب هاني شاكر

الثلاثاء، 31 يناير 2017 01:31 م

تقدم ياسر قنطوش، محامي الفنان المصري هاني شاكر، ببلاغ يتهم فيه الفنان إيمان البحر درويس بالتحريض ضد موكله وسبه وقذفه.

محامي هاني شاكر ذكر في بلاغه أن درويش قام بتحريض سيد عشماوي الشهير بـ«سيد الأبيض»، عازف الإيقاع الذي تم شطب اسمه من النقابة بالإساءة لهاني شاكر  بفيديوهات مفبركة على مواقع التواصل وسبه، وذلك لأن له مصالح تجمعه بالفنان إيمان البحر درويش ويتمنى عودته لمقعد النقيب.

محامي الفنان قال إنه سيقدم هذه الفيديوهات كدليل اتهام ضد إيمان البحر درويش، وختم بلاغه بمطالبته بالتحقيق في الواقعة وعدم التعرض لموكله.

يُذكر أن هاني شاكر تقدم باستقالته من منصب نقيب الموسيقيين رغم رفض أعضاء الجمعية العمومية مؤكدا أنه تعب من الحرب التي تدور ضده وأنه سيعود لفنه.

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