أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أهمية الدور الفاعل الذي يقوم به مجتمع الأعمال بكافة تنظيماته في مساندة الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها مصر خلال المرحلة الماضية، داعيا إلى مزيد من التكاتف والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتنمية وتطوير الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الوزير - خلال كلمته أمام حفل تكريم أفضل 100 شركة في السوق المصرية، وأفضل 50 سيدة تأثيراً في مؤسسات الأعمال - أن الحكومة اتخذت العديد من القرارات الاقتصادية الصعبة والتي تعد أحد أهم محاور خارطة الطريق الاقتصادية، كما تم البدء في تطوير منظومة البنية التحتية والتي تعد عاملا رئيسيا في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية المستدامة، فضلا عن البدء في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، والتي تحظي باهتمام كبير من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب.

وأضاف الوزير - الذي تحدث بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل - أن جهود الوزارة أثمرت عن خفض العجز في الميزان التجاري المصري بمقدار 9 مليارات دولار خلال عام 2016، منها 7 مليارات دولار تراجعا في قيمة الواردات وملياري دولار زيادة في معدلات التصدير، وذلك مقارنة بمؤشرات عام 2015.

من جانبها قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي إن تكريم 50 سيدة أعمال هذا العام يعكس مدى الدور البارز الذي تقوم به المرأة المصرية في الارتقاء بمنظومة الاقتصاد الوطني، مؤكدة أهمية وضع المزيد من الحوافز والمزايا لتشجيع الشركات على توظيف المرأة وتوفير الحياة الكريمة لها وزيادة نسبة تمكين المرأة من المشاركة في المنظومة المجتمعية.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد العصار أن الاحتفال يعكس مدى اهتمام الدولة بدعم ورعاية الشركات الجادة، مؤكدا إتاحة كافة إمكانات وزارة الإنتاج الحربي لدعم الاقتصاد المصري والمساهمة في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

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بدورها قالت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيله مكرم إن المرأة المصرية بالخارج حققت نجاحات عديدة وأصبح لها تأثير قوي من خلال أنشطتها الفعالة سواء على المستوي الاقتصادي أو السياسي، لافتة إلى أهمية تضافر جهود الشركات المصرية لتحقيق المزيد من التمكين للمرأة المصرية، خاصة في ظل إعلان الرئيس السيسي أن عام 2017 هو عام المرأة المصرية.