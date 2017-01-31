ننشر درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاءالثلاثاء، 31 يناير 2017 01:29 م
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا /الأربعاء/ بارد شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة مائل للبرودة على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تكون خفيفة على الوجه البحري والقاهرة والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على معظم الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد كما تنشط على البحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين، أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على كلا البحرين تكون شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 10 16
الإسكندرية 10 16
مطروح 06 16
بورسعيد 09 15
دمياط 08 15
بلطيم 11 16
الإسماعيلية 06 16
السويس 07 17
العريش 07 15
نخل -01 15
طابا 04 16
الطور 12 19
مرسى علم 12 20
الغردقة 12 19
شرم الشيخ 13 19
رفح 06 15
كاترين -01 09
سيوة 07 17
المنيا 06 17
الفيوم 07 17
رأس سدر 10 18
أبوسمبل 07 21
وسط الدلتا 09 16
أسيوط 06 17
سوهاج 06 17
الأقصر 06 20
أسوان 08 21
شلاتين 12 223
حلايب 14 21
الوادى الجديد 04 19
قنا 07 20
نويبع 11 18
السلوم 07 16
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 16 28
المدينة 08 21
الرياض 07 21
المنامة 15 21
أبوظبى 18 27
الدوحة 16 24
الكويت 25 19
دمشق -05 05
بيروت 07 10
عمان -02 07
القدس -01 06
غزة 05 14
بغداد -02 10
مسقط 21 26
صنعاء 10 26
الخرطوم 12 28
طرابلس 10 20
تونس 09 18
الجزائر 10 18
الرباط 09 18
نواكشوط 13 30
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة -12 00
اسطنبول 00 06
اسلام اباد 09 20
نيودلهى 09 22
جاكرتا 23 29
بكين -10 03
كوالامبور 23 30
طوكيو 00 10
أثينا 04 12
روما 10 15
باريس 08 12
مدريد 07 12
برلين -03 02
لندن 09 11
مونتريال -11 -07
موسكو -11 -02
نيويورك -01 01
واشنطن -01 11
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