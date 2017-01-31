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سانت كاترين تستقبل 749 سائحا خلال ال24 ساعة الماضية
سانت كاترين

سانت كاترين تستقبل 749 سائحا خلال ال24 ساعة الماضية

الثلاثاء، 31 يناير 2017 01:28 م

استقبلت مدينة سانت كاترين 749 سائحا من مختلف الجنسيات، ومنهم 224 أجنبيا، و 525 مصريا، خلال ال 24 ساعة الماضية في زيارة لدير سانت كاترين الذي يحتوي علي الكنيسة الكبرى، وكنيسة العليقة المقدسة وكنيسة الجماجم والمسجد الفاطمي، ومتحف الدير.

وقال المهندس السيد عبد الصادق رئيس الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين ، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن السائحين قاموا بزيارة جبل موسي، وجبل المناجاة، ومحمية سانت كاترين، وقبر النبي صالح، و منطقة وادي حبران التي تضم نقوشا سيناوية قديمة وجبل عباس ومنطقة جبل الصناع التي تضم العديد من الآثار الإسلامية، بالإضافة إلي قضاء وقت ممتع في المخيمات البدوية، مشيرا إلي انخفاض درجات الحرارة لتصبح الكبري 9، والصغري 1 تحت الصفر.

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