أكدت خبيرة سلامة الغذاء سماح إبراهيم مساعدة مدير الصحة والسلامة الغذائية بإحدى الشركات المصرية الكبرى ، والحاصلة على ماجستير فى تطبيق مواصفات ” ايزو 2200″ في المطاعم المصرية ، خطأ اعتقاد الكثيرين بشأن الصلاحية غير محددة المدة للمياة المعدنية المعبأة فى زجاجات بلاستيكية بعد فتحها ، منوهه إلى أنه عند فتح الزجاجة فإن صلاحيتها تصبح يوما واحدا فقط فى درجة حرارة الغرفة ، و3 أيام حال حفظها داخل الثلاجة.

وحذرت خبيرة التغذية من إعادة استخدام الزجاجة البلاستيكية مرة أخرى ، وأن تملأ بماء الصنبور لاحتوائه على الكلور المستخدم في تعقيمه ، والذي يتفاعل مباشرة مع البلاستيك وينتج عن ذلك مواد سامة.

وأضافت إن تخزين الغذاء لفترة تتجاوز مدة صلاحيته يجعله عديم الفائدة لجسم الانسان ، وربما يتحول إلى قنبلة من المواد البكتيرية الضارة المسببة للتسمم الغذائي ، مشيرة إلى ضرورة مراعاة الالتزام بتاريخ الصلاحية المدون على العبوات الغذائية لضمان استفادة الجسم من الفيتامينات والعناصر الغذائية الموجودة به ، وبالتالي تحقيق الاستفادة الصحية الكاملة منه .