مصر والسودان تتقفان على تدشين مرحلة جديدة من العلاقات الأخوية انطلاقا من وحدة المصيرالثلاثاء، 31 يناير 2017 01:34 م
اتفقت مصر والسودان ، في بيان مشترك صدر عقب المباحثات التي جرت اليوم الثلاثاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر حسن البشير ، على العمل من أجل تدشين مرحلة جديدة من العلاقة الأخوية بين البلدين انطلاقا من وحدة المصير وسلامة المقصد والإرادة المخلصة لتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية والرخاء لكلا البلدين.
وأفاد البيان بأن الزعيمين أكدا ، خلال لقائهما اليوم في أديس أبابا على هامش القمة ال28 للاتحاد الأفريقي ، على المصير المشترك الذي يجمع شعبي وادى النيل ووحدة المقاصد والأهداف المرتبطة بالأمن القومي لكلا البلدين ووقوفهما سويا متكاتفين فى مواجهة كافة التحديات التي تواجه المنطقة العربية وافريقيا والشرق الاوسط.
وجدد الزعيمان - وفقا للبيان - التزامهما بتعزيز العلاقات المصرية السودانية فى كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياسية والأمنية والارتقاء بمستوى التعاون بشكل يتجاوب مع تطلعات الشعبين المصري والسوداني ويمكن الدولتين من البناء على ما يتوفر لديهما من موارد وقدرات هائلة من شأن حسن استغلالها المشترك أن يعم بالخير والرخاء والتنمية على الشعبين الشقيقين.
وأعرب الزعيمان عن تطلعهما لأن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التنسيق والتعاون بين مصر والسودان على كافة المستويات وتدشين مرحلة جديدة من العلاقة الأخوية بين البلدين يتم بمقتضاها إطلاق كافة القدرات الكامنة لدى شعبى وادى النيل وتعزيز مشاعر التضامن والإخاء فى مواجهة التحديات المشتركة.
ويأتي هذا اللقاء استمرارا للحرص المتبادل من جانب الزعيمين على التواصل والتنسيق المستمر فى كل مناسبة إقليمية أو دولية تجمع بينهما، وتأكيدا على خصوصية وصلابة العلاقات المصرية السودانية، الرسمية والشعبية الأمر الذى يعزز من حرص القيادتين على التشاور والتنسيق المستمر بشأن كافة الموضوعات التي تهم البلدين على المستويات الثنائية والاقليمية
-
"أتوبيس دوت كوم" بمعرض الكتاب لتوعية الأطفال بجرائم الإنترنت
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ...Mon, 30 Jan 2017 17:05:46 GMT
-
افتتاح مقهى للكلاب الصغيرة بفرنسا
أصبح للكلب الصغير المدلل في فرنسا، مقهى ينتظر فيه صاحبه حتى ينتهى من مهامه، وذلك بعد افتتاح مقهى مؤخر في مدينة ليل الفرنسية المخصصة للكلاب على غرار مقهى القطط التي ...Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
تعرف على أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء بسوق العبور للجملة
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ... ...Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
مصرع سيدة أسفل عجلات قطار بمحطة سكك حديد الأقصر
لقيت سيدة فى العقد الخامس من العمر مصرعها أسفل عجلات قطار بمحطة سكك حديد الأقصر، وذلك لدى محاولتها اللحاق بالقطار، عقب نزولها لشراء مياه وعصائر لأبنائها عقب قضاؤهم ...Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
23 فبراير.. استئناف «رحلات الطيران» بين مصر وروسيا
نقلت وكالة سبوتنيك الروسية، عن مسؤولين روس، أن رحلات الطيران بين مصر وروسيا قد يتم استئنافها فبراير المقبل. وقال المسؤولون الروس إن رحلات الطيران من روسيا إلى 3 مدن ...Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
"الهلال" تحتفي بالشعر العراقي في عدد فبراير
صدر العدد الجديد (فبراير 2017) من مجلة “الهلال” بغلاف يحمل لوحة للرسام العراقي نوري الراوي، كمدخل إلى ملف عن المشهد الشعري في العراق، البلد الشاعر، الشاهد على ...Tue, 31 Jan 2017 01:28:54 GMT
-
من الجو.. لقطات تكشف عن «الحالة المرورية» في القاهرة
عرض برنامج “8 الصبح” المذاع على فضائية “dmc”، اليوم، الثلاثاء، لقطات جوية مصورة، للطرق السريعة والمحاور الرئيسية للبلاد من مداخل ومخارج القاهرة، ووسط العاصمة، ...Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
ننشر «التقرير المبدئي» للطب الشرعي في مذبحة دشنا
تسلمت نيابة دشنا، صباح اليوم الثلاثاء، تقرير الطبيب الشرعي الخاص بمذبحة دشنا، والتي راح ضحيتها 7 أشخاص من أسرة واحدة. وكشف مصدر أمني، عن أن التقرير المبدئي للطب ...Tue, 31 Jan 2017 10:33:54 GMT
-
مقتل «إرهابيين» في اشتباكات مسلحة مع الأمن بأسيوط
نفذت قوات العمليات الخاصة بالتنسيق مع الامن الوطنى ، ومديرية امن أسيوط هجوما على الجبل الشرقى ، لمطاردة عناصر ارهابية على علاقة بتنظيم الدولة الاسلامية ” داعش ” . ...Tue, 31 Jan 2017 09:50:39 GMT