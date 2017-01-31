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الثلاثاء 31 يناير 2017 01:00 مساءً
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عاهل البحرين يصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة
عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى

عاهل البحرين يصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة

الثلاثاء، 31 يناير 2017 01:29 م
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صادق العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى ال خليفة اليوم الثلاثاء، على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية الموقعة بالقاهرة في ديسمبر 2010، وذلك بعد أن تم إقرارها من قبل مجلسي الشورى والنواب.

كما صادق الملك حمد على اتفاقية بين حكومتي البحرين والهند وقعت في مدينة نيودلهي في ديسمبر 2015 وأقرها البرلمان بشأن التعاون لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية والإتجار غير المشروع بالعقاقير والمخدرات والمؤثرات العقلية.

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