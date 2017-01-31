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محافظ الجيزة يتفقد صناديق القمامة الجديدة بشوارع العمرانية والطالبية‎
عربات لجمع القمامة فى مخبأ فى الاسماعيلية

محافظ الجيزة يتفقد صناديق القمامة الجديدة بشوارع العمرانية والطالبية‎

الثلاثاء، 31 يناير 2017 01:49 م
وكالات

قام محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي، اليوم الثلاثاء، بتفقد أعمال توزيع 100 صندوق قمامة و50 عربة يد من تصنيع الهيئة العامة للنظافه والتجميل.

وقال المحافظ خلال تفقده الصناديق بشارع ترعة الزمر، إن الهيئه العامة للنظافة والتجميل تقوم حاليا باستغلال اﻹمكانيات الذاتية والعمالة الفنية في تصنيع صناديق القمامة الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وأدوات النظافة وملابس العمال توفيرا للمصروفات وعدم إرهاق ميزانية المحافظة.

وأضاف الدالى أنه تم البدء بحي العمرانية نظرا للكثافة السكانية العالية وحتى تؤدي الغرض منها، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة لتوزيع الصناديق الجديدة وعربات اليد بشوارع ترعة الزمر وخاتم المرسلين وعثمان محرم وترسا والعروبة والإخلاص والزعيم مصطفى كامل والشيخ الشربينى ويمين ويسار شارع الهرم وسهل حمزة وفاطمة رشدي وشارع مبارك نهاية العمدة الجديد.

وطالب المحافظ مواطني الجيزة بالتعاون مع عمال الهيئة ووضع القمامة بالصناديق المخصصة وعدم إلقاءها بالشارع مما يسيء إلى المظهر الحضاري للمحافظة.

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