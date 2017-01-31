قرر اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة محايدة لحصر جميع الأراضي المتنازع عليها والبالغ مساحتها 16 ألف فدان بين هيئة التنمية الزراعية وواضعي اليد من مزارعي الأرض بقرية سيدي عبد الرحمن بمدينة العلمين.

جاء ذلك خلال لقاء عقده المحافظ ونواب البرلمان مع ممثلي هيئة التنمية الزراعية وواضعي اليد على الأرض المتنازع عليها.

وأوضح أبو زيد أن المحافظة ليست طرفا في هذا النزاع، مؤكدا حرصه على حقوق أبناء المحافظة والحفاظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي بالمحافظة بما يحقق الصالح العام والحفاظ على حقوق الدولة مع احترام سلطة القانون والوصول لحل توافقي.

وأضاف أن مهام اللجنة تتضمن الحصر على الطبيعة لواقع كل المباني والمساحات الزراعية ضمن المساحة الإجمالية للأرض وفق الخرائط والإحداثيات الخاصة بوزارة الزراعة وهيئة التنمية الزراعية، مشيرا إلى أن مزارعي الأرض المتنازع عليها أكدوا خلال لقائه بهم على احترامهم تنفيذ القانون وما ستنتهي إليه لجنة حصر المزروعات والمباني مع الحفاظ على حقوقهم.