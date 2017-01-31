قال المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، إنه تم إدخال عددا كبيرا من محطات المياه للخدمة في محافظة القليوبية وتم العمل بنظام المحطات الصغيرة لعدم توافر الأراضي التي يمكن بناء المحطات عليها.

وأضاف في لقاء خاص مع برنامج “صباحك مصري” على فضائية “إم بي سي مصر 2”، اليوم الثلاثاء، أن مشروعات الصرف الصحي تسير بقوة و62% من قرى المحافظة ستكون مخدومة بالصرف بانتهاء عام 2017، بينما يسير العمل في الصرف على مستوى الجمهورية بنسبة 15% فقط.