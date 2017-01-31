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الثلاثاء 31 يناير 2017 01:08 مساءً
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الإسكان: الصرف الصحي يدخل 62% من قرى القليوبية بانتهاء 2017
مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق

الإسكان: الصرف الصحي يدخل 62% من قرى القليوبية بانتهاء 2017

الثلاثاء، 31 يناير 2017 01:34 م

قال المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، إنه تم إدخال عددا كبيرا من محطات المياه للخدمة في محافظة القليوبية وتم العمل بنظام المحطات الصغيرة لعدم توافر الأراضي التي يمكن بناء المحطات عليها.

وأضاف في لقاء خاص مع برنامج “صباحك مصري” على فضائية “إم بي سي مصر 2”، اليوم الثلاثاء، أن مشروعات الصرف الصحي تسير بقوة و62% من قرى المحافظة ستكون مخدومة بالصرف بانتهاء عام 2017، بينما يسير العمل في الصرف على مستوى الجمهورية بنسبة 15% فقط.

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