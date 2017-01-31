أكدت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء أن سول لن تتساهل تجاه الإجراء الذي اتخذته اليابان لتأكيد مزاعمها حول ملكية جزر “دوكدو” الواقعة أقصى شرق كوريا الجنوبية، في المباديء التوجيهية للكتب المدرسية.

وقال المتحدث باسم الوزارة جو جون هيوك في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية إن الحكومة الكورية الجنوبية تراقب عن كثب التحركات المعنية في هذا الشأن.

وأضاف أن الموقف الحكومي يشير إلى عدم التسامح مع مزاعم اليابان بشأن ملكية جزر دوكدو، داعيا الحكومة اليابانية إلى إلغاء خطتها في هذا الشأن.

من جانبها، ذكرت صحيفة “يوميوري” اليابانية في وقت سابق اليوم أن وزارة التعليم اليابانية وضعت خطتها لإضافة ما يشير إلى أن جزر دوكدو وجزر سينكاكو هى أراض يابانية أصلية إلى المباديء التوجيهية للمواد الاجتماعية للمدارس الإبتدائية والمتوسطة.

وتسمى الجزر - التي تقع على مسافة متساوية بين البلدين - تاكيشيما باليابانية ودوكدو بالكورية. وتسيطر كوريا الجنوبية على هذه الجزر.