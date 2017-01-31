أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا وزاريا بتولي المهندسة إيمان نبيل كامل، مدير عام مركز المعلومات والإحصاءات المركزية برئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية للتنمية بالهيئة، بالإضافة إلى عملها.

كما أصدر الوزير قرارا وزاريا بنقل المهندس صلاح علي متولي علي هلال، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، للعمل بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، ليتولى القيام بالإشراف على القطاع الإداري الثاني بمدينة 6 أكتوبر، ويشمل منطقة حدائق أكتوبر جنوب طريق الواحات، وتحتوي على مناطق يجرى تخطيطها بمدينة 6 أكتوبر، وتكون له كافة السلطات والصلاحيات والمسئوليات المخولة لرؤساء أجهزة مدن المستوى التنظيمي (ب) فيما يتعلق بهذا القطاع.

من ناحية أخرى، أصدر الوزير قرارا وزاريا باعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة جهينة، بمحافظة سوهاج.