عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، المتهم شريف العربى عبده بالمشدد 7 سنوات، وغرامة 20 ألف جنيه ووضعه تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، وذلك فى إعادة إجراءات محاكمته، في اتهامه في “أحداث عنف منطقة الظاهر”.

ويواجه المتهم اتهامات عديدة أسندتها له النيابة، من بينها: الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وقتل شخصين عمدًا والشروع في قتل 9 آخرين، والتجمهر والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة وإحراز ذخائر وأسلحة نارية وبيضاء، وقطع الطريق، وتكدير السلم العام.