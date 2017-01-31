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الحكم بالسجن 7 سنوات على متهم في «أحداث الظاهر»
محكمة

الحكم بالسجن 7 سنوات على متهم في «أحداث الظاهر»

الثلاثاء، 31 يناير 2017 10:56 ص

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، المتهم شريف العربى عبده بالمشدد 7 سنوات، وغرامة 20 ألف جنيه ووضعه تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، وذلك فى إعادة إجراءات محاكمته، في اتهامه في “أحداث عنف منطقة الظاهر”.

ويواجه المتهم اتهامات عديدة أسندتها له النيابة، من بينها: الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وقتل شخصين عمدًا والشروع في قتل 9 آخرين، والتجمهر والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة وإحراز ذخائر وأسلحة نارية وبيضاء، وقطع الطريق، وتكدير السلم العام.

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