جسور عائمة وملايين المنشورات تنذر بقرب اقتحام غرب الموصلالثلاثاء، 31 يناير 2017 10:56 ص
ألقت طائرات عراقية، فجر الثلاثاء، منشورات على مناطق الجانب الغربي لمدينة الموصل (شمالا)، تدعو الأهالي للاستعداد لمعركة تحريره من تنظيم الدولة.
وجاء في المنشورات: “لقد اندحر عدوكم (داعش) في الجانب الشرقي للموصل. مات من مات، وهرب من هرب، وتاب من تاب”.
وتابع المنشور بأن “قواتكم المسلحة حسمت أمرها، تتقدم صوب الجانب الغربي، عازمة على تطهير كل مناطقكم من رجز الغدر والردة”.
ودعا الأهالي إلى الاستعداد من أجل “استقبال أبناء قواتكم المسلحة، والتعاون معهم، كما فعل إخوانكم في الجانب الشرقي، لتقليل الخسائر وتسريع الحسم”.
وفي السياق، أكد النقيب قاسم الربيعي، الضابط في قوة مكافحة الإرهاب، أن “جميع المهام الأمنية خلال معركة الجانب الغربي المرتقبة، وزعت على القطعات (الوحدات) العسكرية، إلا أن إعلان موعد بدء العملية وتفاصيلها سيبقى سريا ومفاجئا لتنظيم الدولة”.
ولفت الربيعي إلى أن “جميع القطعات العسكرية التي شاركت في معارك الجانب الشرقي للموصل، ستشارك في معارك الجانب الغربي”.
ويشار إلى أن قائد عمليات “قادمون يا نينوى” الفريق عبد الأمير رشيد يارالله، قال في تصريح له إن “الهجوم على غرب الموصل سيتم في غضون أيام دون أن يحدد موعدا بعينه”.
وكان اللواء نجم الجبوري، قائد المحور الشمالي لعمليات تحرير الموصل (شمالا)، الاثنين، البدء بنصب الجسور العائمة على نهر دجلة تحضيرا لعمليات تحرير الجانب الغربي من المدينة وإخلاء المدنيين منه نحو الجانب الشرقي المحرر.
وقال الجبوري إن “فرق الجهد الهندسي التابعة للقوات العراقية، وبدعم من التحالف الدولي، باشرت عملية تمهيد أكتاف نهر دجلة وتطهيرها استعدادا لنصب الجسور العائمة، التي ستكون كالممرات الآمنة التي تسهل عملية إخلاء المدنيين من الجانب الأيمن (الغربي) للموصل نحو المناطق الشرقية المحررة”.
وأضاف أن “القوات العراقية وضعت خطة محكمة لتحرير الجانب الأيمن، والاستفادة من النهر كمانع طبيعي ضد تنظيم الدولة”، مشيرا إلى أن “القوات المشاركة في هذه المهمة ستكون قوات خاصة، مدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية”.
وتابع بأن “قيادة عمليات نينوى أعادت افتتاح الطريق الرئيس الرابط بين الموصل والشيخان والشلالات شمال الموصل، أمام القوات العسكرية، والأسبوع القادم سيكون الطريق متاحا أمام المدنيين كافة”.
وعلى صعيد متصل، قال النقيب الطيار محمود الجربا، الضابط في القوة الجوية العراقية، لـ”الأناضول” إن “طائرات التحالف أف 16 قصفت، اليوم، ثلاثة مبانٍ في منطقتي الهرمات والبوسيف جنوب مدينة الموصل”.
وذكر أن “المباني كان يتخذها تنظيم الدولة مساكن لعناصره، ولتخزين السلاح وعقد الاجتماعات الطارئة، ما أدى إلى تدمير المباني بالكامل ومقتل من فيها”.
وأعلنت القيادة العسكرية العراقية، الثلاثاء الماضي، رسميا تحرير الجانب الشرقي لمدينة الموصل من قبضة “داعش” بعد أكثر من ثلاثة أشهر من القتال المتواصل.
ويشارك في الحملة العسكرية، التي انطلقت في 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ائتلاف يسانده التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يضم 100 ألف من جنود الجيش والقوات الخاصة والشرطة الاتحادية والمقاتلين الأكراد ومليشيا “الحشد الشعبي” الشيعية، إلى جانب “حرس نينوى” (السني).
-
"أتوبيس دوت كوم" بمعرض الكتاب لتوعية الأطفال بجرائم الإنترنت
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ...Mon, 30 Jan 2017 17:05:46 GMT
-
مصرع سيدة أسفل عجلات قطار بمحطة سكك حديد الأقصر
لقيت سيدة فى العقد الخامس من العمر مصرعها أسفل عجلات قطار بمحطة سكك حديد الأقصر، وذلك لدى محاولتها اللحاق بالقطار، عقب نزولها لشراء مياه وعصائر لأبنائها عقب قضاؤهم ...Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
تعرف على أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء بسوق العبور للجملة
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ... ...Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
"الهلال" تحتفي بالشعر العراقي في عدد فبراير
صدر العدد الجديد (فبراير 2017) من مجلة “الهلال” بغلاف يحمل لوحة للرسام العراقي نوري الراوي، كمدخل إلى ملف عن المشهد الشعري في العراق، البلد الشاعر، الشاهد على ...Tue, 31 Jan 2017 01:28:54 GMT
-
انتحار معوق فلسطيني بسبب توبيخه داخل جمعية استغلته كعامل نظافة
لقي شاب فلسطيني، يعاني من إعاقة مزمنة- مصرعه، أمس الإثنين، بعدما أقدم قبل عدة أيام على حرق نفسه أمام جمعية خاصة، لتأهيل المعاقين في مخيم البريج للاجئين، وسط قطاع ...Tue, 31 Jan 2017 07:15:52 GMT
-
البرلمان ينتفض لإنقاذ «أبو تريكة»
يسعى عدد من النواب لرفع اسم محمد أبو تريكة، لاعب منتخب مصر السابق، من على قوائم الإرهاب، لا سيما بعد إدراج اسمه على قائمة الشخصيات الإرهابية. وأكد برلمانيون أنهم ...Tue, 31 Jan 2017 07:15:52 GMT
-
الغنوشي: الرئيس الجزائري رفض طلباً لـ«السيسي» ضد الإخوان
كشف الشيخ راشد الغنوشي، رئيس حركة “النهضة” في تونس، عن طلب تقدم به الرئيس عبدالفتاح السيسى لنظيره الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة، خلال زيارته للجزائر، غير أن الأخير ...Tue, 31 Jan 2017 07:15:52 GMT
-
بالفيديو.. التفاصيل الكاملة لتدمير فرقاطة سعودية على أيدي الحوثيين
كشفت مصادر عسكرية في القوات البحرية اليمنية تفاصيل كاملة عن الفرقاطة السعودية “مدينة” التي دمرتها صواريخ مليشيات تابعة للحوثيين وقوات على عبد الله صالح، أمس ...Tue, 31 Jan 2017 06:44:38 GMT
-
ضبط خلية «أحفاد عمر المختار» في الإسكندريةTue, 31 Jan 2017 06:31:48 GMT