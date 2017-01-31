أكدت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية سابقا، أهمية عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي، مشيرة إلى أن موافقة 39 صوتا فقط على طلبها بالعودة سببه الشرط الخاص بسحب عضوية الجمهورية الصحراوية، حيث اعتبرت الدول الأخرى هذه العودة مشروطة ولم يتقبلوا ذلك.

وأضافت عمر في مداخلة هاتفية مع برنامج “هذا الصباح” على فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن المغرب ادركت كون عدم وجودها في الاتحاد الافريقي يجعلها غائبة عن كل القرارات التي يجري اتخاذها في القارة وهو ما دفعها للعودة إلى مكانها الطبيعي، مشيرة إلى أن الاتحاد رغم ضعف دوره في القضايا السياسية والأمنية إلا أنه يقدم العديد من المزايا على المستويات الأخرى.

وأوضحت أن اختيار المصرية اماني ابو زيد، مفوضا للبنية التحتية بالاتحاد الافريقي، نجاح لمصر، خاصة أنها ثاني سيدة مصرية تشغل هذا المنصب بما يعني ثقة افريقيا في الاداء المصري على مستوى البنية التحتية بشكل خاص.