بدأت المجموعة الأخيرة من متمردي القوات المسلحة الثورية “فارك” التجمع في المناطق المتفق عليها، في إطار اتفاق السلام المبرم مع الحكومة الكولومبية، من أجل البدء بمرحلة إلقاء السلاح.

وأضاف بيان من “المجلس الأعلى للسلام في كولومبيا” أن نحو 4 آلاف مسلح من “فارك”، بدأوا خلال الأيام الأربعة الماضية، بالتجمع في مناطق “ميتا” و”بوتومايو” و”كاوكا” و”أنتيوكيا”.

تجدر الإشارة إلى أنَّ اتفاق السلام المبرم بين الجانبين، قوبل برفض في استفتاء شعبي جرى في الثاني من أكتوبر الماضي.

ورغم الرفض الشعبي، وقع الجانبان في 24 نوفمبر الاتفاق، وأقره الكونجرس في الـ30 من الشهر نفسه.

ويعود الصراع في كولومبيا إلى عام 1950، عندما هرب العديد من الثوار الكولومبيين الليبراليين والشيوعيين من هجمات العسكريين التابعين للسلطات الحكومية إلى المناطق الشرقية غير المأهولة، وأعلنوا إقامة دولة مستقلة لهم بعيداً عن “ظلم الطبقة الحاكمة البرجوازية”.

وفي عام 1966، أعلنت قوات “فارك” عن نفسها رسمياً، واستمرت المواجهات المسلحة مع الجيش الكولومبي حتى توقيع الاتفاق الأخير.

وأسفر الصراع المسلح بين الجانبين، عن مقتل 300 ألف شخص، وتشريد نحو 6.5 ملايين مواطن، وفق تقديرات رسمية.