أكد رئيس مجلس النواب المصري، الدكتور علي عبدالعال، على أن عدم الاتفاق على تعريف الإرهاب، أهم الصعوبات التي تواجه المجتمع الدولي.

وقال عبدالعال، في كلمته خلال فعاليات مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي لمكافحة الإرهاب، والمنعقد بمحافظة أسوان، إن الفشل في هذا الاتفاق أدى إلى إعاقة سن التشريعات للقضاء على التنظيمات المتطرفة.

وشدد رئيس مجلس النواب، على أن التكنولوجيا الحديثة كان لها دور كبير مؤخرا في تجنيد المتطرفين.