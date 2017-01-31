دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية مارتن شيفر الولايات المتحدة إلى تقديم توضيح بشأن الألمان مزدوجي الجنسية الذين يحملون جوازات سفر دول يشملهم قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأخير بمنعهم من دخول بلاده.

وقال شيفر ؛ حسبما أفادت قناة “سكاى نيوز” الإخبارية الثلاثاء :”إن عشرات الآلاف من الأشخاص قد يتأثرون بالحظر الذى فرض مؤخرا على السفر إلى الولايات المتحدة ، مؤكدا أن ألمانيا تحاول فهم الأثار العملية لمواطنيها الذين يحملون أيضا جوازات سفر لأى من البلدان المتأثرة بقرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب .”

وتابع “نأمل من واشنطن خلال الساعات المقبلة تزويدنا بالمزيد من التوضيح حول المواطنين الذين يحملون جوازات سفر إحدى البلدان التى يشملها قرار الرئيس الأمريكى.”

كانت السفارة الأمريكية في برلين قد أعلنت فى وقت سابق وقف منح تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمواطني سبع دول ، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع دخول رعايا سبع دول إلى أمريكا ، يشمل المجنسين أيضا حيث هناك عشرات الآلاف منهم يحملون الجنسية الألمانية إلى جانب جنسيتهم الأصلية.

يذكر أن ما يزيد على 80 ألف شخص في جمهورية ألمانيا الاتحادية يحملون جنسية إيرانية ، وأكثر من 30 ألف شخص يحملون الجنسية العراقية ونحو 25 ألف شخص لديهم جواز سفر سوري ، وما يزيد على ألف شخص لديهم جواز سفر سوداني ، إلى جانب جواز السفر الألماني.

وكان ترامب قد وقع أمرا تنفيذيا لوقف منح تأشيرات دخول لرعايا سبع دول هي الصومال والسودان واليمن وليبيا والعراق وسوريا وإيران ، وتعليق برنامج استقبال اللاجئين ومنع دخول اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى.