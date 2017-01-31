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السجن 10 سنوات لـ2 من المتهمين في «أحداث ماسبيرو الثانية»
محكمة ـ احداث كرادسة ـ مذبحة كرداسة

السجن 10 سنوات لـ2 من المتهمين في «أحداث ماسبيرو الثانية»

الثلاثاء، 31 يناير 2017 10:37 ص

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد  10 سنوات لمتهمين اثنين فى إعادة إجراءات محاكمتهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث ماسبيرو الثانية”، والتى وقعت أحداثها فى 5 يوليو من عام 2013.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

وأسندت النيابة إلى المتهم، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قد قضت فى 30 مارس من العام الماضى بالسجن المؤبد غيابيا على المتهمين.

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