الشرقاوي يوجه الشركات بتطوير فروع بيع المنتجات وتحسين أساليب العرضالثلاثاء، 31 يناير 2017 10:39 ص
وجه الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام الشركات القابضة التابعة للوزارة بمتابعة عملية سداد مستحقات وزارتي البترول والكهرباء لدى الشركات التابعة لها وضرورة جدولة المستحقات المتأخرة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لشركات قطاع الأعمال العام برئاسة الوزير وبحضور رؤساء الشركات القابضة ، حيث استعرض الشرقاوي عرضا يشمل تقريرا مصورا معد من قبل الوزارة حول موقف عدد من فروع البيع التابعة لشركات قطاع الأعمال العام.
وفي هذا الإطار .. وجه الشرقاوي بضرورة الاهتمام بفروع بيع منتجات شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة وإعداد منظومة جديدة لتطويرها وحسن استغلالها وكذلك زيادة قدرتها التنافسية وذلك من خلال وضع تصميمات جديدة للفروع وتحسين أساليب عرض المنتجات مع تدريب العاملين بتلك الفروع على أحدث طرق البيع والتسويق.
وطلب وزير قطاع الأعمال العام من الشركات القابضة موافاة الوزارة ببيانات حول موقف جميع فروع البيع التابعة للشركات سواء المملوكة أو المستأجرة كل منها على حدة على أن تكون تلك البيانات شاملة تكاليف كل فرع وإيراداته وربحيته بالإضافة إلى مقترحات تطويره وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في وزارة قطاع الأعمال العام لإعداد قاعدة بيانات عن فروع بيع منتجات الشركات التابعة.
-
"أتوبيس دوت كوم" بمعرض الكتاب لتوعية الأطفال بجرائم الإنترنت
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ...Mon, 30 Jan 2017 17:05:46 GMT
-
مصرع سيدة أسفل عجلات قطار بمحطة سكك حديد الأقصر
لقيت سيدة فى العقد الخامس من العمر مصرعها أسفل عجلات قطار بمحطة سكك حديد الأقصر، وذلك لدى محاولتها اللحاق بالقطار، عقب نزولها لشراء مياه وعصائر لأبنائها عقب قضاؤهم ...Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
تعرف على أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء بسوق العبور للجملة
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ... ...Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
"الهلال" تحتفي بالشعر العراقي في عدد فبراير
صدر العدد الجديد (فبراير 2017) من مجلة “الهلال” بغلاف يحمل لوحة للرسام العراقي نوري الراوي، كمدخل إلى ملف عن المشهد الشعري في العراق، البلد الشاعر، الشاهد على ...Tue, 31 Jan 2017 01:28:54 GMT
-
انتحار معوق فلسطيني بسبب توبيخه داخل جمعية استغلته كعامل نظافة
لقي شاب فلسطيني، يعاني من إعاقة مزمنة- مصرعه، أمس الإثنين، بعدما أقدم قبل عدة أيام على حرق نفسه أمام جمعية خاصة، لتأهيل المعاقين في مخيم البريج للاجئين، وسط قطاع ...Tue, 31 Jan 2017 07:15:52 GMT
-
افتتاح مقهى للكلاب الصغيرة بفرنسا
أصبح للكلب الصغير المدلل في فرنسا، مقهى ينتظر فيه صاحبه حتى ينتهى من مهامه، وذلك بعد افتتاح مقهى مؤخر في مدينة ليل الفرنسية المخصصة للكلاب على غرار مقهى القطط التي ...Tue, 31 Jan 2017 07:47:18 GMT
-
البرلمان ينتفض لإنقاذ «أبو تريكة»
يسعى عدد من النواب لرفع اسم محمد أبو تريكة، لاعب منتخب مصر السابق، من على قوائم الإرهاب، لا سيما بعد إدراج اسمه على قائمة الشخصيات الإرهابية. وأكد برلمانيون أنهم ...Tue, 31 Jan 2017 07:15:52 GMT
-
الغنوشي: الرئيس الجزائري رفض طلباً لـ«السيسي» ضد الإخوان
كشف الشيخ راشد الغنوشي، رئيس حركة “النهضة” في تونس، عن طلب تقدم به الرئيس عبدالفتاح السيسى لنظيره الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة، خلال زيارته للجزائر، غير أن الأخير ...Tue, 31 Jan 2017 07:15:52 GMT
-
بالفيديو.. التفاصيل الكاملة لتدمير فرقاطة سعودية على أيدي الحوثيين
كشفت مصادر عسكرية في القوات البحرية اليمنية تفاصيل كاملة عن الفرقاطة السعودية “مدينة” التي دمرتها صواريخ مليشيات تابعة للحوثيين وقوات على عبد الله صالح، أمس ...Tue, 31 Jan 2017 06:44:38 GMT