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الشرقاوي يوجه الشركات بتطوير فروع بيع المنتجات وتحسين أساليب العرض
اشرف الشرقاوي
اشرف الشرقاوي

الشرقاوي يوجه الشركات بتطوير فروع بيع المنتجات وتحسين أساليب العرض

الثلاثاء، 31 يناير 2017 10:39 ص
وكالات

وجه الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام الشركات القابضة التابعة للوزارة بمتابعة عملية سداد مستحقات وزارتي البترول والكهرباء لدى الشركات التابعة لها وضرورة جدولة المستحقات المتأخرة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لشركات قطاع الأعمال العام برئاسة الوزير وبحضور رؤساء الشركات القابضة ، حيث استعرض الشرقاوي عرضا يشمل تقريرا مصورا معد من قبل الوزارة حول موقف عدد من فروع البيع التابعة لشركات قطاع الأعمال العام.

وفي هذا الإطار .. وجه الشرقاوي بضرورة الاهتمام بفروع بيع منتجات شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة وإعداد منظومة جديدة لتطويرها وحسن استغلالها وكذلك زيادة قدرتها التنافسية وذلك من خلال وضع تصميمات جديدة للفروع وتحسين أساليب عرض المنتجات مع تدريب العاملين بتلك الفروع على أحدث طرق البيع والتسويق.

وطلب وزير قطاع الأعمال العام من الشركات القابضة موافاة الوزارة ببيانات حول موقف جميع فروع البيع التابعة للشركات سواء المملوكة أو المستأجرة كل منها على حدة على أن تكون تلك البيانات شاملة تكاليف كل فرع وإيراداته وربحيته بالإضافة إلى مقترحات تطويره وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في وزارة قطاع الأعمال العام لإعداد قاعدة بيانات عن فروع بيع منتجات الشركات التابعة.

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