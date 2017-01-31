ذكرت وكالة «رويترز»، أن متحدثًا باسم شركة «جيت هاب» المتخصصة في إنتاج أدوات لتطوير البرمجيات قال إن مجموعة من شركات التكنولوجيا تعتزم الاجتماع اليوم الثلاثاء لبحث تقديم طلب قانونى لدعم دعوى قضائية تطعن على أمر أصدره الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يقيد الهجرة من 7 دول ذات أغلبية مسلمة.

وقال مصدر مطلع إن “جوجل” المملوكة لشركة “ألفابت وإير بى.إن.بى ونتفليكس” من بين الشركات المدعوة للاجتماع.