قال الدكتور أحمد العرجاوي - عضو مجلس النواب - إن دعوة نقابة الصيادلة للإضراب، “كلام غير مقبول” من أطراف المجتمع كافة، مضيفًا: “دا كلام مالوش لازمة في المرحلة التي نعيشها، ومصر لن تعود للخلف”.

وأضاف “العرجاوي” - في مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء - أنه تم عمل مفاوضات أكثر من مرة، بحضور وزير الصحة والإدارة المركزية للصيدلة، على نسبة تسعيرة الدواء والأدوية منتهية الصلاحية.