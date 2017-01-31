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برلماني عن «إضراب الصيادلة»: مصر لن تعود إلى الخلف
مجلس الشعب

برلماني عن «إضراب الصيادلة»: مصر لن تعود إلى الخلف

الثلاثاء، 31 يناير 2017 10:35 ص

قال الدكتور أحمد العرجاوي - عضو مجلس النواب - إن دعوة نقابة الصيادلة للإضراب، “كلام غير مقبول” من أطراف المجتمع كافة، مضيفًا: “دا كلام مالوش لازمة في المرحلة التي نعيشها، ومصر لن تعود للخلف”.

وأضاف “العرجاوي” - في مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء - أنه تم عمل مفاوضات أكثر من مرة، بحضور وزير الصحة والإدارة المركزية للصيدلة، على نسبة تسعيرة الدواء والأدوية منتهية الصلاحية.

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