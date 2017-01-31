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الثلاثاء 31 يناير 2017 10:03 صباحاً
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باحث في الحركات الإسلامية: هذا هو هدف «الخلايا الصغيرة»!
ماهر فرغلي - الخبير في شئون - الجماعات الإسلامية

باحث في الحركات الإسلامية: هذا هو هدف «الخلايا الصغيرة»!

الثلاثاء، 31 يناير 2017 10:32 ص

قال ماهر فرغلي - الباحث في شئون الحركات الإسلامية - إن بيان وزارة الداخلية، حول ضبط خلية إرهابية تعمل على نشر الفوضى بالشوارع، يوضح كونها خلية ليست مخصصة للاغتيالات، وإنما بعض الأعمال الأخرى مثل إرباك الأمن وتعطيل المرور، مشيرًا إلى أن الأسماء المختلفة للمجموعات التي تظهر يوميًا تهدف لإثارة اللغط في الشارع المصري.

وأوضح “فرغلي” - في مداخلة هاتفية مع برنامج “صباحك عندنا” على فضائية “المحور”، اليوم الثلاثاء - أن هذه المجموعات تهدف إلى صرف النظر عن الجماعة الرئيسية الإرهابية التي تحرك هذه المجموعات وهي الإخوان، وأن هذا الأسلوب ليس جديدًا على هذه الجماعة، التي تعمل على إثارة الفوضى وضرب المقدرات الاقتصادية و”تطفيش” الاستثمارات.

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